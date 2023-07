Ist Brad Pitt und Angelina Jolies Weingut-Zoff bald vorbei?

Bei Angelina Jolie (48) und Brad Pitts (59) jahrelangem Rosenkrieg könnte es eine Entwicklung geben! Die beiden Hollywoodstars sind bereits seit sieben Jahren getrennt – und genauso lange streiten sie sich schon um ihr gemeinsames Weingut Château Miraval in Frankreich. Die "Lara Croft"-Darstellerin hat ihren Anteil des Anwesens bereits verkauft, was ihrem Ex-Mann überhaupt nicht gefiel. Doch es gibt wohl eine Chance auf Ende ihres Beefs!

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, haben der "Fight Club"-Star und seine Ex einer Mediation als alternative Methode zur Schlichtung ihres Zoffs zugestimmt. Das bedeutet, dass sie ihren Krieg um das Weingut auch außergerichtlich zu Ende bringen könnten. Angelina habe zudem auch eingewilligt, dass sie an einer Konferenz zur Einigung teilnehmen würde. Ihre Bereitschaft für eine Vermittlung soll allerdings schon seit längerer Zeit bestehen. Doch bisher haben die zwei diese Alternative zur Streitschlichtung noch nicht in Anspruch genommen.

Zuletzt sah es zumindest nicht danach aus, als ob die Ex-Eheleute ihr Kriegsbeil so schnell begraben werden. Vor wenigen Tagen schoss Angelina im Gericht noch gewaltig gegen Brads angebliche Winzerambitionen. "Pitt ist ein Schauspieler, kein Winzer. Er handelt mit Illusionen, nicht mit Dreck und Trauben", soll sie laut Gerichtdokumenten, die Page Six vorliegen, geschildert haben.

