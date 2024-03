Nach OP: Palastmitarbeiter planen Prinzessin Kates Rückkehr

Seit Anfang des Jahres trat Prinzessin Kate (42) nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Der Grund: Die Frau des Thronfolgers Prinz William (41) musste sich einer geplanten Operation am Bauch unterziehen. Mit der offiziellen Verkündung des Eingriffs erklärte der Palast auch, dass Kate bis nach den Osterfeiertagen ausfallen wird. Wie ein Insider nun behauptet, wird mittlerweile aber an ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit gearbeitet: Laut des Informanten wurden zwei Berater, die Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit haben, zu Kates Comeback konsultiert. So sollen der neue Privatsekretär der 42-Jährigen, Oberstleutnant Tom White, und Williams Privatsekretär, der ehemalige Diplomat Ian Patrick, dafür verantwortlich sein, Kates Zeitplan zu erstellen, sobald sie sich gesund und fit genug fühlt, um zurückzukehren. "Sie alle wissen, dass die Welt nach den wochenlangen Spekulationen und den oft haarsträubenden Kommentaren in den sozialen Medien auf sie schauen wird", betont die Quelle ebenfalls gegenüber Mirror.

Bislang ist nicht bekannt, warum Kate am Bauch operiert wurde – das britische Königshaus hüllt sich weiterhin in Schweigen. Ein Informant ist sich aber sicher: Die dreifache Mama wird selbst über ihre Gesundheit reden! "Sie sind am offensten, wenn sie mit der Öffentlichkeit interagieren und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prinzessin ihre Genesung auf einer Veranstaltung besprechen würde", erklärte die Quelle in einem Interview mit The Times. Zudem betonte ein weiterer Insider: "Sie wird klar und offen sein wollen, aber das wird erst geschehen, wenn sie sich dazu bereit fühlt."

Kate ist allerdings nicht das einzige Mitglied der royalen Familie, um das sich die königlichen Fans Sorgen machen. Ebenso wurde Anfang des Jahres bekannt, dass ihr Schwiegervater König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. Seit der Diagnose ließ sich der Monarch von vielen seiner Pflichten befreien – komplett zurückziehen kommt für Charles allerdings nicht infrage. "König Charles ist entschlossen, weiterzumachen. Was die Leute nicht wissen, ist, wie sehr [er] das Volk liebt", erklärte ein Insider gegenüber Mirror. Der 75-Jährige habe lange darauf gewartet, die Position einzunehmen, die er aktuell innehat, weswegen er auch "sein Bestes geben [wird], während er behandelt wird."

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Getty Images König Charles, 2024

