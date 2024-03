Royaler Foto-Skandal: Familienfoto der Queen ist manipuliert

Der Skandal um das bearbeitete Muttertagsfoto von Prinzessin Kate (42) schlägt aktuell weitaus höhere Wellen als gedacht. Nun deckt die Fotoagentur Getty Images eine weitere Bildbearbeitung auf – diesmal ein Bild mit Queen Elizabeth (✝96) betreffend. Im April 2023 veröffentlichte der britische Palast ein niedliches Foto der Monarchin mit zwei ihrer Enkel und acht Urenkeln, aufgenommen von Kate. Ein Sprecher der Agentur erklärt gegenüber Daily Mail: "Getty Images hat das fragliche Bild überprüft und Hinweise darauf gefunden, dass es mit Photoshop an der Quelle digital verbessert wurde." An mehreren Stellen sei zu erkennen, dass die Linien nachbearbeitet worden seien.

Der Fotoskandal scheint aktuell die Glaubwürdigkeit des Palastes infrage zu stellen. Mehrere Bildagenturen und TV-Sender prüfen derzeit die Echtheit der vom Königshaus zur Verfügung gestellten Bilder. Doch auch Kate und ihr Mann William (41) könnten ihre eigenen Konsequenzen daraus ziehen. "Vielleicht beschließen William und Kate, dass es die Mühe nicht wert ist, private Fotos zu machen und sie an die Medien weiterzugeben", spekulierte die Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber The Mirror. So müssten die Fans auf die beliebte Tradition der royalen Familie, eigens geschossene Fotos zu teilen, verzichten.

Doch noch ist es wohl nicht so weit, dass das Paar gar keine privaten Aufnahmen mehr veröffentlicht. Immerhin steht der sechste Geburtstag ihres Sohnes Prinz Louis (5) bevor und es wird vermutet, dass zu diesem Anlass ein neues Bild an die Öffentlichkeit gegeben wird. Wie Sunday Times berichtet, sei es mittlerweile Tradition, dass die Royals das Geburtstagskind zusammen mit seinen Eltern ablichtet. Auf diese freudige Tradition werden die stolzen Eltern sicherlich dieses Jahr noch nicht verzichten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass das Bild der Queen bearbeitet ist? Gar nichts, ich finde, das hätte überhaupt nicht sein müssen. Ich finde das nicht so schlimm – das macht doch jeder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de