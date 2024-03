Das macht "Bibi Blocksberg"-Star Sidonie von Krosigk heute!

Der Schauspielerin Sidonie von Krosigk (34) gelang mit ihrer Rolle als Hexe Bibi Blocksberg im gleichnamigen Film im Jahr 2002 der Durchbruch. Über Nacht wurde die damals 13-Jährige deutschlandweit bekannt. 2004 begeisterte sie ihr Publikum erneut mit ihrer Rolle in der Fortsetzung "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen". Seitdem ist es ruhiger um die Münchnerin geworden. Dennoch ist sie bis heute als Schauspielerin tätig, auch als Synchronsprecherin hatte sie gearbeitet. So lieh sie unter anderem ihre Stimme der Protagonistin Chihiro in dem Studio-Ghibli-Erfolg "Chihiros Reise ins Zauberland". Als Erwachsene absolvierte sie ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und spielte bei mehreren Filmprojekten der öffentlich-rechtlichen mit.

Was viele jedoch nicht wissen: Bibi war nicht Sidonies erste Rolle! Bereits im Jahr 1997 stand die damals Siebenjährige in "Die Rache der Carola Waas" zum ersten Mal vor der Kamera. Außerdem trat die 34-Jährige 2014 in einem Stück am Theater Ulm auf und spielte unter anderem Luise Miller in Friedrich Schillers "Kabale und Liebe". Neben mehreren Fernsehfilmen war die Schauspielerin in den letzten Jahren in vielen ARD- und ZDF-Serien zu sehen und wirkte bei "Die Bergretter", "Sturm der Liebe" und "Um Himmels Willen" mit. Seit März vergangenen Jahres ist sie zudem in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" als Pathologin zu sehen.

Sidonie konnte nach Bibi Blocksberg nicht mehr an ihren vorherigen Erfolg anknüpfen. Dennoch hat sie vor allem privat ihr Glück gefunden: Die aus der Adelsfamilie Krosigk stammende Schauspielerin ist seit 2016 verheiratet und Mutter von zwei Kindern. In einem Interview mit Bunte verriet sie, dass ihr Mann nichts mit der Showbranche zu tun hat: „Mein Mann ist Arzt und das finde ich ganz erfrischend. Man spricht auch mal über andere Themen als das Schauspielern“, erläuterte sie.

