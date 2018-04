Die Sturm der Liebe-Familie wird noch größer! Nachdem der Sender bekannt gegeben hat, dass die Telenovela mit "Bibi Blocksberg"-Star Sidonie von Krosigk (28) eine neue Köchin bekommt, dürfen sich die Zuschauer auf einen weiteren Neuzugang freuen: Der aus Bayern stammende Schauspieler Max Beier (25) wird ab Ende Juni Tobias Ehrlinger, den Cousin von Romy Ehrlinger (gespielt von Désirée von Delft, 33), in der beliebten ARD-Serie verkörpern.

Der 1,83 Meter große Münchner sorgt mit seiner Rolle für stürmische Zeiten am Fürstenhof. Eigentlich möchte Tobias in Bichlheim nur seiner Cousine Romy einen kurzen Besuch abstatten. Aber dann kommt alles anders: Der angehende Feuerwehrmann verliebt sich nämlich Hals über Kopf in eine Dame des Fünf-Sterne-Hotels. Wer die Glückliche ist? Das hat die ARD-Pressemitteilung (noch) nicht verraten.

Wenn Max nicht für "Sturm der Liebe" vor der Kamera steht, ist er als Kabarettist tätig. Seit fünf Jahren steht er gemeinsam mit Kumpel David Hang als Duo "Beier & Hang" deutschlandweit auf den Bühnen. 2015 waren die Jungs sogar das 30-minütige Vorprogramm von Comedian Bülent Ceylan (42) in Landhut. Auch TV-Erfahrung konnte der 25-Jährige unter anderem schon beim ZDF-Format "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sammeln. Als Feuerwehrmann Tobias wird er voraussichtlich ab dem 27. Juni 2018 (Folge 2945) sein Unwesen bei "Sturm der Liebe" treiben.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Sidonie von Krosigk spielt Köchin Magda Mittermeier bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Désirée von Delft spielt Romy Ehrlinger bei "Sturm der Liebe"

Instagram / beier_und_hang David Hang und Max Beier, deutsches Kabarett-Duo

