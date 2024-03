Laut Insider: Paul Mescal und Ayo Edebiri sind "nur Freunde"

An den Spekulationen ist wohl doch nichts dran! Vor ein paar Tagen kamen Gerüchte auf, dass zwischen Paul Mescal (28) und Ayo Edebiri (28) etwas laufen soll. Im Netz wurde viel gemunkelt – zahlreiche Fans waren begeistert über das mutmaßliche neue Promipärchen. Doch wie ein Insider gegenüber People beteuert, ist dem nicht so: Der "Normal People"-Darsteller und die Golden Globe-Gewinnerin sind kein Paar und sollen "nur Freunde" sein. Der Ire und die "The Bear"-Darstellerin äußerten sich bisher jedoch noch nicht selbst zu den Vermutungen.

Ausgelöst wurden die Dating-Gerüchte von dem 28-Jährigen. Er teilte am 17. März – dem St. Patricks Day – ein Bild mit der Schauspielerin. Fans vermuteten schnell, dass er mit diesem süßen Foto seine neue Romanze öffentlich machen wollte. Auf dem Schnappschuss sitzen er und Ayo auf einer Treppe und machen einen sehr ausgelassenen und vertrauten Eindruck. Die US-Amerikanerin kuschelt sich an Paul an, ihre Hand liegt auf seiner Schulter. Er stützt sich dabei auf ihrem Knie ab und wuschelt sich durch seine Haare – beide strahlen mit breitem Grinsen in die Kamera.

Dass den beiden eine Beziehung nachgesagt wird, ist gar nicht so abwegig. Sie wurden in den vergangenen Monaten nämlich ziemlich oft miteinander gesehen. So hatten sie beispielsweise erst im Februar bei den BAFTAs zusammen posiert. Es wird jedoch auch gemunkelt, dass die zwei gemeinsam für einen Rom-Com-Film vor der Kamera stehen. Paul selbst hatte zuvor auch bereits Interesse an einem Projekt mit der Schauspielerin gezeigt. "Ich denke, in den nächsten fünf Jahren werde ich mich selbst herausfordern. Eine Liebeskomödie mit Ayo zu machen, das wäre cool", hatte er im Interview mit AwardsWatch erzählt.

Instagram / ayoedebiri Paul Mescal und Ayo Edebiri

Getty Images Paul Mescal bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

