Trotz "Let's Dance"-Aus: Profitänzer Paul Lorenz ist dankbar

Für Paul Lorenz (37) und seine prominente Tanzpartnerin Eva Padberg (44) hat es sich ausgetanzt. Der Profitänzer und das Model konnten das Publikum in der vergangenen Sendung nicht mit ihrer Tanzeinlage überzeugen. Hat der Tänzer mit dem frühen Let's Dance-Aus gerechnet? "Als Profi richtet man den Blick nur nach vorne und auf das, was man in der Hand hat, alles andere blendet man aus. Wir hätten gerne noch etwas länger mitgetanzt, aber wir sind auch extrem dankbar für die vergangenen vier Wochen", erklärt er im exklusiven Interview mit Promiflash. Eine Sache betrübt Paul ganz besonders: "Es ist natürlich schade, dass das tägliche Training mit Eva nicht mehr weitergeht, ich vermisse das jetzt schon."

Mit seiner Tanzpartnerin scheint er sich mächtig gut verstanden zu haben: "Das war einfach super miteinander. Da kann ich mich wirklich glücklich schätzen, mit Eva getanzt zu haben." Im Interview verrät Paul außerdem, mit wem er sich eine ähnlich harmonische Zusammenarbeit in Zukunft vorstellen könnte: "Aus der deutschen Fernsehlandschaft fände ich Michelle Hunziker spannend. Wir machen beide Karate und hätten schon mal was gemeinsam." Trotz seines Ausscheidens wird der Tänzer in der aktuellen Staffel noch zu sehen sein. "Ich werde noch hier und da mitwirken", verrät der 37-Jährige im Interview und fügt hinzu: "Bei den Openings und gegebenenfalls als Teil der Inszenierung für die anderen Tanzpaare."

Und wer ist sein Favorit, jetzt, wo Paul nicht mehr selbst um den Sieg tanzt? "Es ist eine so starke Staffel in der Breite wie seit langem nicht mehr, deshalb ganz schwierig, einen Favoriten auszuwählen", antwortet er wage. Einem Tanzpaar drückt er jedoch besonders stark die Daumen: "Aktuell fiebere ich aber total mit Ann-Kathrin Bendixen mit und freue mich über ihre Entwicklung und ihre Erfahrung, die sie macht!"

RTL / Willi Weber Eva Padberg und Paul Lorenz bei "Let's Dance"

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin, 2024

