Die Sussexes wissen nichts über Kates Gesundheitszustand

Anfang des Jahres musste sich Prinzessin Kate (42) einer geplanten OP unterziehen. Öffentlich ist nicht bekannt, was der Frau des zukünftigen Thronfolgers, Prinz William (41), fehlt – aber auch ihr Schwager Prinz Harry (39) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) wissen von nichts. "Sie wissen über alles Bescheid, was in England vor sich geht, aber sie werden über alle Details, die Kate betreffen, im Dunkeln gelassen", verrät jetzt ein Insider im Interview mit People. Grund dafür soll das fehlende Vertrauen zwischen den royalen Aussteigern und dem britischen Königshaus sein.

Neben Kate sorgen sich die Royal-Fans auch um König Charles III. (75), der an Krebs erkrankt ist. Als die Diagnose öffentlich geworden war, reiste Harry umgehend zu seinem Vater nach Großbritannien – ein Treffen mit William und Kate blieb allerdings aus. "Es wäre der normale Lauf der Dinge, seine Schwägerin zu besuchen, die eine schwere Operation hinter sich hat und auch seine Nichte und Neffen zu sehen. Aber das ist nicht normal. Es ist furchtbar traurig", betont ein weiterer Informant gegenüber dem Medium.

Obwohl Harry und Meghan nichts zum aktuellen Gesundheitszustand von Kate wissen und auch ein Krankenbesuch nicht stattfand, möchte der Rotschopf seiner royalen Familie zur Seite stehen. Wie ein Insider gegenüber Mirror behauptete, soll der 39-Jährige eine baldige Rückkehr in seine Heimat planen: "Prinz Harry ist sehr daran interessiert zu kommen und der Familie seine Hilfe anzubieten." Die Schlagzeilen gehen auch an dem zweifachen Vater nicht vorbei, wie der Informant zudem betonte: "Die gesundheitlichen Probleme der Prinzessin und jetzt auch noch der versuchte Krankenaktendiebstahl sind ein Grund zur Sorge für die ganze Familie – einschließlich Harry." Dieser soll nun auf eine baldige Familienzusammenführung hoffen.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Remembrance Day 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, April 2019

