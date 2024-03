Einigung? Brad Pitts Klagen gegen Angelina wurden abgewiesen

Im Rechtsstreit um ihr französisches Weingut Miraval ringen Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) noch immer um eine Einigung. Nach der Trennung der Hollywood-Stars verkaufte sie plötzlich ihre Anteile an den russischen Unternehmer Yuri Shefler – angeblich ohne Brad darüber zu informieren. Der "Fight Club"-Star eröffnete daraufhin ein Verfahren gegen seine Ex. Nun wurde jedoch ein Großteil seiner Ansprüche abgewiesen! "In Brads Klage ging es nie um eine geschäftliche Auseinandersetzung, sondern um seine Versuche, schweren Missbrauch zu vertuschen", behauptet Angelinas Anwalt Paul Murphy laut ET. Im Team der Schauspielerin sei man sehr erfreut über die Entscheidung des Richters.

Doch noch ist der Rechtsstreit nicht in trockenen Tüchern. "Angelina hegt wirklich keinen Groll gegen Brad und hofft, dass er sie nun aus seiner leichtfertigen Klage entlässt, seine unerbittlichen Angriffe einstellt und ihr dabei hilft, den Familienfrieden im Privaten wiederherzustellen", erklärt ihr Anwalt. Denn: Zwei Klagen des Schauspielers wurden bisher nicht abgewiesen. Einerseits geht es um Brads Behauptung, dass es zwischen ihm und der "Salt"-Darstellerin eine geheime Einigung gab, nach der beide ihre Anteile an Miraval nicht verkaufen dürfen, ohne einander davon in Kenntnis zu setzen. Dieses Versprechen soll Angelina mit ihrem Verkauf an den russischen Wodka-Magnaten gebrochen haben. Des Weiteren möchte der zweifache Oscar-Preisträger Entschädigung einklagen – er habe schließlich mehr Arbeit in das Weingut gesteckt als sie.

Es ist also ein herber Verlust, den Brad einstecken muss. Erst vor Kurzem sah es so aus, als sei das Glück auf seiner Seite – wie The US Sun berichtet, fuhr er in Sachen Weingut sowohl in Luxemburg als auch in Frankreich Siege vor Gericht ein. Und auch in puncto Scheidung geht es voran. Acht Jahre nach der Trennung sollen nun beide Parteien ihre Finanzunterlagen eingereicht haben – ein Indiz dafür, dass die Scheidung bald durch sein könnte.

Getty Images Angelina Jolie im Februar 2022

Getty Images Brad Pitt bei der UK-Premiere von "Babylon"

