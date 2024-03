Das denkt Megan Fox über Machine Gun Kellys Blackout-Tattoo

Megan Fox (37) bezieht Stellung. Ihr Freund Machine Gun Kelly (33) schaffte es kürzlich in die Schlagzeilen, da er seinen ohnehin schon stark tätowierten Oberkörper flächendeckend mit schwarzer Tinte überstechen ließ. Im "Call Her Daddy"-Podcast spricht die Schauspielerin nun erstmals über den besonderen neuen Look ihres Liebsten. Es stecke eine ganz besondere Geschichte hinter dem kontroversen Tattoo, jedoch solle der Musiker selbst darüber sprechen. Was Megan jedoch verraten kann, ist: "Er mochte es nicht, diese Erinnerungen an einige der Tattoos, die er hatte, wieder aufleben zu lassen und er wollte sie loswerden." Daher habe er sich entschieden, sie einfach auszuschwärzen.

Die "Transformers"-Darstellerin sei voller Bewunderung für die Disziplin ihres Geliebten. Viele würden sich für die lange Sitzung beim Tätowierer betäuben lassen oder Schmerzmittel einnehmen – der "Emo Girl"-Interpret habe es einfach so durchgestanden. Dabei ist ein solches Projekt nicht nur mit erheblichen Schmerzen, sondern auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Und auch optisch hat sie anscheinend nichts gegen das Blackout-Tattoo einzuwenden. "Ich finde es sehr elegant und es ist seiner Zeit irgendwie voraus", erklärt Megan und fügt hinzu: "Ich denke, in zehn Jahren wird es ein Trend sein." Es sei wie eine gehobene Version seiner vorherigen Tattoos, findet sie.

Da hat MGK wohl Glück gehabt: Ein Insider behauptet nämlich laut Daily Mail, dass der extreme Körperschmuck als Liebesbeweis gemeint ist. "Sie sollte wissen, dass er es für sie getan hat", heißt es. Er habe seiner Flamme beweisen wollen, dass er fähig zu einer Veränderung ins Positive sei – das Überdecken seiner alten Tattoos solle metaphorisch Ruhe in die turbulente On-off-Beziehung der beiden bringen.

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

