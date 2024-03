Süße Neuigkeiten: Eros Ramazzottis Ex Marica ist schwanger!

Die ehemalige Frau von Eros Ramazzotti (60) hat besonders freudige Neuigkeiten zu verkünden: Marica Pellegrinelli (35) bekommt ein Baby! Das enthüllt der neue Partner der Beauty auf seinem Instagram-Account. "Du hattest bereits mein Herz und jetzt trägst du unser Baby aus! Ich hätte nie erwartet, dass ich mich so glücklich und gesegnet fühle, ein Leben mit dir zu schaffen. Gottes kleines Wunder, ich kann es fast nicht glauben!", schwärmt der niederländische DJ William Djoko von seinem Schatz und fügt hinzu: "Ein neuer Zuwachs für unsere bereits wunderbare und liebevolle Familie – mit Raffa und Gabrio als die erstaunlichsten Schwestern und Brüder, die sich ein kleines Mädchen nur wünschen kann, da bin ich mir sicher. Beide, die ich so sehr liebe!"

Dazu veröffentlicht William einige niedliche Schnappschüsse, auf denen er und Marica zu sehen sind und die 35-Jährige stolz ihren Babybauch präsentiert. Obendrein verrät der Musiker auch, in welchem Monat sich die Schwangere bereits befinde: "Ich bin über alles gesegnet. 28 Wochen und noch lebenslang!", kommentiert er den Beitrag auf der Social-Media-Plattform. Daraufhin regnet es zahlreiche Glückwünsche und einen Haufen roter Herzchen in der Kommentarspalte. "Ich heule! Ich liebe euch beide!", heißt es beispielsweise oder ein Nutzer schreibt: "Wow! Herzlichsten Glückwunsch, viel Liebe!"

Marica ist mit Eros bereits seit einigen Jahren nicht mehr liiert. Obwohl die beiden im Juli 2019 ihre Trennung öffentlich machten, herrscht aber allem Anschein nach kein böses Blut zwischen den einstigen Eheleuten. Kurz nach ihrem Liebes-Aus verteidigte der italienische Popsänger seine Ex sogar. "Ich habe diese Woche viele schlechte Dinge über Marica gelesen, aber ich sage euch, es ist nicht so, wie ihr denkt!", stellte er in den sozialen Medien klar und fügte bestimmt hinzu: "Nach längeren Gesprächen haben wir beschlossen, uns zu trennen." Die Ehe der beiden hätte nämlich seit einer Weile nicht mehr so funktioniert, wie sie es sich gewünscht hatten.

Instagram / williamdjoko WIlliam Djoko und Marica Pellegrinelli im Urlaub

Instagram / williamdjoko Marica Pellegrinelli

