Das Liebes-Aus hat ihrem guten Verhältnis offenbar keinen Abbruch getan! Seit Anfang Juli ist es traurige Gewissheit: Eros Ramazzotti (55) und seine Partnerin Marica Pellegrinelli (31) haben sich nach zehn gemeinsamen Jahren getrennt. Mit der 31-Jährigen hat der Schmusesänger zudem zwei Kinder, um die sich beide nach wie vor gemeinsam kümmern. Zusätzlich hieß es in einem Statement, dass die Trennung den gegenseitigen Respekt füreinander nicht verändert habe. Ähnliches beweisen kürzlich aufgetauchte Paparazzi-Pics: Im Familienurlaub wurden Eros und Marica beim Busseln gesehen!

Die Zweifach-Eltern befinden sich derzeit samt Nachwuchs auf Sizilien. In Taormina, einer Stadt auf der Insel, wurden sie nun zusammen am Strand von Fotografen geknipst – entsprechende Fotos sind mittlerweile auf dem Cover der italienischen Zeitung Chi gelandet. Darauf ist zu erkennen, dass Eros seiner Ex ein Küsschen auf die Wange gibt. Mit ihr und seinen Kindern schien er den Badetag in vollen Zügen zu genießen, auf vielen Schnappschüssen lächeln die vier glücklich.

Ein Rosenkrieg scheint sich im Hause Ramazzotti-Pellegrinelli wohl also nicht anzubahnen. Dafür spricht ebenfalls, dass der 55-Jährige seine Ex erst vor wenigen Tagen öffentlich in Schutz genommen hat. Einige Medien hatten im Zuge des Splits negativ über das Model berichtet. Eros reagierte in einem Instagram-Clip darauf: "Marica ist eine sehr gute Mutter, eine fantastische Ehefrau." Gerüchte, sie habe ihn zu ihrem finanziellen Vorteil ausgenutzt, seien unwahr.

Getty Images Eros Ramazzotti bei einem Auftritt im Juli 2019

Getty Images Marica Pellegrini und Eros Ramazzotti im Juni 2010

Getty Images Marica Pellegrinelli bei den Filmfestspielen in Cannes 2019

