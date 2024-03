Wegen Panikattacken: Tanja Makarić macht Social-Media-Pause

Als Influencerin ist es für Tanja Makarić (26) eigentlich total normal, ihre Follower mit Posts und Storys aus ihrem Alltag zu versorgen. Nun hat die Freundin von Julian Claßen (30) aber eine radikale Entscheidung getroffen. "Ich melde mich erst mal für ein paar Tage ab. Meine Panikattacken und Angstzustände sind so schlimm geworden, dass ich mich gerade nicht mehr in der Lage fühle, Storys zu machen", schreibt sie in einer Instagram-Story. Mit ihrer Präsenz im Netz will die ehemalige Schwimmerin für Positivität stehen. "Ich möchte vor allem, dass wir alle zusammen Spaß haben und ich euch Liebe und Freude bringe. Das bekomme ich gerade einfach nicht hin. Es tut mir leid", offenbart sie ihren Fans.

Die 26-Jährige sprach zum ersten Mal Ende 2022 über ihre Panikattacken. Damals kam es häufiger zu unangenehmen Zwischenfällen mit ihren Followern. "Es standen wieder Leute vor der Tür und haben die ganze Zeit fotografiert. [...] Das ist für mich so unfassbar krank. [...] Ihr wisst gar nicht, was ich dann für Panikattacken bekomme", teilte sie auf Instagram mit. Dabei habe Tanja besonders schockiert, dass manche Eltern mit ihren Kindern Ausflüge zu ihrem Wohnort machten und dabei sogar Fotos von Julians Kindern schossen.

Julian und Tanja sind seit fast zwei Jahren ein Paar. Davor war der 30-Jährige mit Bibi Heinicke (31) verheiratet, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Nach der öffentlichen Trennung der berühmten deutschen YouTube-Stars waren ihre Fans natürlich neugierig, mit wem sie als Nächstes anbandeln würden. So standen Tanja und Julian schon am Anfang ihrer Beziehung unter Beobachtung. "Da konnte man gar nicht irgendwie normale Dates haben oder so", verriet die Influencerin im Promiflash-Interview. Also fassten sie schnell einen Entschluss: "Deshalb haben wir uns überlegt: Gut, wir verstehen uns gut, wir sind verliebt und dann machen wir das alles jetzt einfach öffentlich."

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Emily und Lio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Tanjas Entscheidung, sich eine Auszeit zu nehmen? Sehr richtig. Ich hoffe, sie erholt sich gut. Ich werde sie vermissen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de