Fans lauern vorm Haus: Tanja Makarić bekommt Panikattacken

Tanja Makarić (25) ist aufgebracht. Die Influencerin ist seit einigen Monaten die neue Frau an Julian Claßens (29) Seite. Auf Social Media teilen die Turteltauben regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag – aber auch im echten Leben treffen die zwei manchmal auf ihre Bewunderer. Jedoch gibt es offenbar auch Fans, die sich ziemlich grenzüberschreitend verhalten: Einige Menschen lauern dem Paar auch vor seinem Zuhause auf. Tanja hat deswegen sogar Panikattacken!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Beauty von beunruhigenden Ereignissen: "Es standen wieder Leute vor der Tür und haben die ganze Zeit fotografiert." Sie sei sich zwar der Tatsache bewusst, dass die Familie in der Öffentlichkeit stehe – dennoch finde sie es nicht in Ordnung, dass Fans vor ihrer Tür stehen und teilweise sogar nachts ihren und Julians Namen brüllen würden. "Das ist für mich so unfassbar krank. [...] Ihr wisst gar nicht, was ich für Panikattacken dann bekomme", gab sie preis.

Was Tanja besonders wütend macht, ist die Tatsache, dass sogar Mütter mit ihren Kindern vor dem Haus von ihr und Julian stehen würden – und sogar die Kinder des YouTubers fotografieren würden. "Ich finde das einfach nur unglaublich gestört", machte sie ihrem Ärger Luft.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

