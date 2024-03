Doku über Nickelodeon: Amanda Bynes hatte nichts zu sagen

Die Dokumentation "Quiet On Set" wirft aktuell ein dunkles Licht auf die Welt der Kinderserien. Ehemalige Kinderdarsteller, die unter anderem für Formate des Senders Nickelodeon vor der Kamera standen, prangern die Produzenten an. Vor allem "Drake & Josh"-Star Drake Bell (37) geht hart mit ihnen ins Gericht: Er wirft seinem früheren Sprachcoach sexuellen Missbrauch vor. Auch der frühere TV-Star Amanda Bynes (37) ist Teil der Doku. Doch sie hat sich selbst nicht geäußert. Und dafür gibt es wohl auch einen Grund. Wie Quellen aus ihrem Umfeld gegenüber TMZ offenbaren, wurde Amanda für ein Interview angefragt. Sie habe jedoch das Gefühl gehabt, "nichts sagen zu können, was die Sache vorantreibt". Sie sei sogar dankbar für das, was ihr der Sender Nickelodeon ermöglichte, denn es war der Startschuss für ihre Karriere.

Aber nicht nur Amanda sollte sich vor der Kamera für "Quiet On Set" äußern – auch ihre Eltern sollen für ein Interview angefragt worden sein. Doch laut den Insidern hatten die beiden kein Interesse, denn sie wollten lieber privat bleiben. Allerdings sollen sie die Doku anders als ihre Tochter gesehen haben. Angeblich sollen die Äußerungen der Protagonisten sie nicht nur schockiert, sondern auch "angewidert" haben. Aber sie betonten wohl gegenüber ihrem Umfeld so etwas nicht erlebt zu haben.

Zu sehen ist Amanda dennoch in der Doku. Szenen ihrer eigenen Sendung "The Amanda Show" zeigen sie mit Dan Schneider, dem Schöpfer erfolgreicher Serien wie Zoey 101 und auch "Drake & Josh". Die damals minderjährige Moderatorin sitzt in den Ausschnitten gemeinsam mit Dan im Whirlpool – sie selbst ist nur mit einem Badeanzug bekleidet. Die Konzeptidee, dass die Nachwuchsdarstellerin im Bikini Personen des Zeitgeschehens interviewt, soll ebenfalls von dem Drehbuchautor stammen. In der Doku wird ihm nun vorgeworfen, die Kinder verbal missbraucht und sexualisiert zu haben.

Getty Images Amanda Bynes bei einer Fashion Show in NYC im September 2010

Getty Images Dan Schneider erhält den Preis fürs Lebenswerk bei den Kids' Choice Awards 2014

