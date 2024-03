Droht Jimi Blue Ochsenknecht etwa die Zwangsvollstreckung?

Die schlechten Neuigkeiten um Jimi Blue Ochsenknecht (32) reißen einfach nicht ab: Seit Monaten hat der "Die Wilden Kerle"-Star ein schlechtes Verhältnis mit seiner Familie und will von seiner Tochter Snow (2) nichts wissen. Auch finanziell sieht es für den Schauspieler schlecht aus. Nun könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Jimi könnte wegen einer nicht bezahlten Rechnung die Zwangsvollstreckung drohen, wie ein Anwalt eines Geschädigten gegenüber der Bild berichtet: "Ich kann nicht bestätigen, dass die gegenständliche Angelegenheit geklärt, geschweige denn die Forderung unserer Mandantin von Herrn Ochsenknecht bezahlt worden wäre. Das Vollstreckungsverfahren gegen Herrn Ochsenknecht ist somit nicht abgeschlossen und sind wir beauftragt, dieses fortzusetzen."

Im Jahr 2021 soll Jimi seinen Geburtstag in einem Hotel in Tirol gefeiert und dabei eine Rechnung von 13.827,35 Euro angehäuft haben. Das Hotel verklagte den 32-Jährigen, da er die Summe nie beglichen haben soll. Da das Hotel Recht bekam, muss Jimi die Rechnung sowie Zinsen und die Prozesskosten in Höhe von 1.963,50 Euro bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. Da der Ex von Yeliz Koc (30) jedoch immer noch nicht den geforderten Betrag gezahlt haben soll, droht ihm nun die Zwangsvollstreckung.

Jimi muss offenbar so tief in der Schuldenfalle sitzen, dass er nicht einmal davor zurückschreckt, seine eigene Mutter zu bestehlen. Natascha Ochsenknecht (59) räumte vor wenigen Tagen in einer aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts ein, dass ihr seit Monaten immer mal wieder Geld vom Konto abgezogen wird: "Jeden Monat mindestens 200, 300, 400 Euro. Immer an Tankstellen in ganz Deutschland." Schließlich habe sie ihren Sohn konfrontiert: "Es kam raus, dass es tatsächlich Jimi war. Er hat sich mehrmals entschuldigt. Er hat mir Screenshots geschickt, um zu zeigen, dass bei der Abbuchung automatisch meine Adresse kam – und das habe er nicht gesehen."

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im April 2018

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

