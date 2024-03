Ist vergeben: Hat Xander etwa Gefühle für Antonia Hemmer?

Spielen die Gefühle schon verrückt? Zwischen Antonia Hemmer (23) und ihrem Make Love, Fake Love-Favoriten Xander geht es in der vierten Folge heiß her. Nachdem er den Love Key von der Ex-Bauer sucht Frau-Teilnehmerin überreicht bekommt, verbringen sie die Nacht zusammen – währenddessen wird heftig geturtelt und geknutscht. Promiflash will wissen: Trotz Partnerin – machen sich bei Xander schon die ersten Gefühle bemerkbar, entwickelt sich da etwas? "Ich finde, Gefühle entwickeln kann man so nicht sagen", meint der Blondschopf im Interview. Immerhin sei es gerade erst der fünfte Tag gewesen. Dennoch gibt er zu: "Aber es macht natürlich was mit einem."

Während es in der Folge zwischen Xander und er Blondine spannend wird, wird in der Villa der Vergebenen ein Geheimnis gelüftet. Dort sitzt nämlich die Freundin des Show-Casanovas vor dem Bildschirm und beobachtet das ganze Spektakel. Doch lang kann sie das Ganze nicht unkommentiert lassen: "Ich freu' mich", meint sie mit trauriger Miene und verrät: "Er ist mein Partner. Ich konnte es leider nicht mehr für mich behalten." Antonia weiß in diesem Moment von alledem aber noch nichts. Sie selber erfährt seinen Beziehungsstatus nur, wenn sie entscheiden sollte, dass Xander die Show verlassen muss.

Mittlerweile sieht das jedoch anders aus. Mit der Ausstrahlung bekommt auch Antonia die Reaktionen der Partnerinnen ihrer Jungs zu Gesicht – doch Mitleid hat die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin nicht, wie sie auf Instagram zu verstehen gibt: "Wenn man dazu bereit ist, seine Beziehung für ein paar Kröten zu verkaufen und damit kein Problem hat, dass der Partner einen vor ganz Deutschland betrügt, dann habe ich kein Mitleid." Man habe bereits in der vergangenen Staffel gesehen, wie weit einige Männer bereit sind zu gehen, um die 50.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. "Wenn du bewusst mit ihm an so einer Show teilnimmst, dann musst du auch damit leben", betonte sie.

