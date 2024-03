Antonia hat kein Mitleid mit "Make Love, Fake Love"-Partnern

Antonia Hemmer (23) sucht bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann – doch nicht alle Männer sind dort auch Single. Unter den Kandidaten stecken Vergebene, deren Partnerinnen oder Partner in einer anderen Villa das Geschehen beobachten. Für diese scheint die Blondine aber wenig Verständnis zu haben, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Wenn man dazu bereit ist, seine Beziehung für ein paar Kröten zu verkaufen und damit kein Problem hat, dass der Partner einen vor ganz Deutschland betrügt, dann habe ich kein Mitleid."

In der vergangenen Staffel sei deutlich geworden, wie weit manche Männer gehen können und was sie alles in Kauf nehmen, um am Ende das Preisgeld zu gewinnen. Damit spielt sie auf Max Bornmann an, der seine Freundin Luisa mit Yeliz Koc (30) betrog, weil er auf die 50. 000 Euro gehofft hatte. "Wenn du bewusst mit ihm an so einer Show teilnimmst, dann musst du auch damit leben", macht Antonia deutlich. Sie würde niemals mit ihrem Partner an solch einer Sendung teilnehmen.

Wie Antonia wohl darauf reagiert hat, dass ihr Favorit Xander vergeben ist? Nachdem sie den Hottie zu sich eingeladen hatte, knutschten die beiden wild im Bett und verbrachten sogar die Nacht miteinander. Diese Bilder wurden natürlich sofort in der Villa der Vergebenen präsentiert und sorgten für einen echten Schockmoment. Lisa Postel war sichtlich mitgenommen und gab zu: "Er ist mein Partner. Ich konnte es leider nicht mehr für mich behalten."

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

RTL Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

Was haltet ihr davon, dass Antonia kein Mitleid mit den Vergebenen hat? Ich finde, sie hat die richtige Einstellung! Na ja, sie könnte auch ein bisschen Verständnis zeigen... Ergebnis anzeigen



