Royale Stärke: König Charles will Familie an Ostern anführen

König Charles (75) möchte den Royal-Fans nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen mit einem schönen Bild beruhigen. Wie Sunday Mirror durch Palastquellen erfahren haben will, will der Monarch an Ostern unbedingt eine Botschaft von Stärke vermitteln. Demnach plant er, seine Familie beim traditionellen Ostergottesdienst anzuführen. Er soll den Anhängern der britischen Königsfamilie in der derzeit schweren Phase etwas Hoffnung geben wollen, indem sich die Windsors als Einheit präsentieren. Allerdings ist bereits bekannt, dass der krebskranke Charles nicht am Grünendonnerstagsgottesdienst teilnehmen wird – für ihn springt Ehefrau Camilla (76) ein. Stellvertretend für ihren Mann wird sie hier an der Spitze der Familie laufen und Ostergeschenke entgegennehmen.

Nachdem Charles seine eigene Krebserkrankung wohl relativ bald nach der Diagnose öffentlich gemacht hatte, schockte die Erkrankung seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) die Royal-Fans am Freitag . Am Ostergottesdienst wird die Frau von Prinz William (41) wohl eher nicht teilnehmen. Doch das Familienoberhaupt sprach ihr bereits Mut zu und lobte sie. In einem Pressestatement betonte er, wie stolz er auf Kate sei, "dass sie so mutig gesprochen hat". Er habe "in den vergangenen Wochen engsten Kontakt zu seiner geliebten Schwiegertochter gehalten". Es wird offensichtlich, dass die königliche Familie sich in diesen schweren Zeiten gegenseitig stützt.

Kates Rückkehr in die Öffentlichkeit ist zum jetzigen Zeitpunkt wohl ungewiss. Nachdem es zuerst geheißen hatte, sie werde nach Ostern wieder kommen, lässt der Palast nun verlauten, dass alles von ihrer Genesung und ihrem Ärzteteam abhängt. "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt", erklärte ein Sprecher des Kensington Palastes. In ihrem Video hatte die 42-Jährige selbst offenbart, am Anfang ihrer Behandlung zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate Weihnachtsmesse im Westminster Abbey 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Charles wird Ostern beim Gottesdienst sein? Ja, das wird er sich nicht entgehen lassen. Hm, ich wäre mir da nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de