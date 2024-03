Frühlingsgefühle: Iris Klein hat Schmetterlinge im Bauch

Da wird Iris Klein (56) ganz verlegen! Die Reality-TV-Kandidatin hatte nach der Trennung von ihrem Ex Mister T gedacht, nie wieder glücklich zu werden. Doch wenige Monate später sieht das Ganze offenbar schon wieder ganz anders aus. In ihrer Instagram-Story verrät Iris, dass es wieder einen Mann in ihrem Leben gibt: "Wir lernen uns gerade erst kennen und wir wollen beide keine Fehler machen." Mehr dazu im Video.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de