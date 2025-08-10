Hardy Krügers Frau Alice macht Familienfehde öffentlich

Alice Krüger (48), die Ehefrau des Schauspielers Hardy Krüger jr. (57), machte kürzlich einen erschütternden Familienstreit öffentlich. Die Trennung ihrer Eltern im Jahr 2023 löste eine Kette von Ereignissen aus, die nicht nur das Eheleben der Krügers, sondern auch ihren beruflichen Alltag erheblich beeinflussten. Ihr Café "Fräulein O." in Berlin, das sie mit Leidenschaft geführt hatten, musste aufgrund der Streitigkeiten geschlossen werden. Alice erklärte gegenüber Bild, dass ihre Mutter Karin Rößler und ihr Bruder Raik Rößler gegen ihren Vater vor Gericht gezogen seien, um finanzielle Ansprüche geltend zu machen, die schließlich auch Auswirkungen auf das Familiengeschäft hatten.

Die Wurzeln des Konflikts reichen tief. Im Zuge der Trennung tauschte Alices Mutter Schlösser aus, um zu verhindern, dass ihr Vater in das gemeinsame Haus zurückkehren konnte, obwohl ihm das Wohnrecht gerichtlich zugesprochen wurde. Der Streit eskalierte, als Karin Rößler und Raik Rößler weitere finanzielle Forderungen stellten, was dazu führte, dass Alices Vater vorübergehend bei ihr und Hardy Unterschlupf fand. Inzwischen lebt er am Stadtrand von Berlin auf einem Bauernhof, wo er Ruhe und ein neues Gemeinschaftsgefühl gefunden hat. Währenddessen brach Alice den Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Bruder vollständig ab: "Ich habe keine Mutter und keinen Bruder mehr", erklärte sie.

Der öffentlich gewordene Familienstreit ist für Alice extrem belastend, doch sie hält an den Werten fest, die sie und Hardy als Familie leben. In einem früheren Interview erzählte sie, dass vor allem Hardy, ihre Kinder und ihr Vater sie stützen, während sie den Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Bruder endgültig abgebrochen hat. Das Paar hat sich seit den Konflikten vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren und die schwierige Zeit gemeinsam zu bewältigen. Hardy war Alice dabei stets eine große Stütze und hat sich, wie Insider berichten, immer wieder als ihr "fester Anker" bewiesen.

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Februar 2024

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Oktober 2023

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Alice Krüger und Hardy Krüger jr. beim GQ Men of the Year Award, 2018

