Trennung: Bekommt Philipp Plein Baby mit seiner anderen Ex?

Philipp Plein (46) sorgt für Schlagzeilen: Gerade erst gab der Designer bekannt, dass er und seine Partnerin Lucia trotz der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Oktober getrennte Wege gehen. Doch im Zuge der Trennungs-News kommt möglicherweise direkt eine andere Frau und eine weitere Schwangerschaft ins Spiel. Denn wie Bild nun wissen will, wird Philipp wieder Vater. Zusammen mit seiner On-off-Flamme, dem russischen Model Andreea Sasu, soll er ein Baby erwarten. Auf Instagram zeigt sich die Beauty auch mit einer Babykugel. Doch ob der Modeschöpfer der Vater ist, ist nicht klar.

Den Abend, an dem Andreea sich mit Babybauch ablichten ließ, verbrachten die beiden definitiv zusammen. Philipp und die Russin posierten sogar in Malibu zusammen für die Kamera. Ihnen wird seit vielen Jahren eine On-off-Affäre nachgesagt. 2017 zeigten sie sich schon einmal auf einer Party zusammen – seitdem sollen sie sich sehr nahestehen. Bekommen sie nun also tatsächlich ein Kind zusammen? Der 46-Jährige hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Die Fans sind derweil verwundert. Unter den Schnappschüssen des feuchtfröhlichen Abends spekulieren sie, ob Philipp wieder vergeben ist und Vater wird. "Ich bin total verwirrt, hat der Herr Plein eine neue Freundin?", fragt sich ein User. Andere sind sich ganz sicher, dass Andreea von dem Designer schwanger ist: "Philipp Pleins neues Baby."

