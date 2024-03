Im Scheidungskrieg: Porsha Williams' Ex erhebt neue Vorwürfe

Porsha Williams (42) und Simon Guobadia (59) sollen sich aktuell einen Rosenkrieg vor Gericht liefern! In neu aufgesetzten Dokumenten schießt der Unternehmer jetzt gegen seine Noch-Ehefrau, die vor wenigen Wochen die Scheidung einreichte. Laut Page Six soll die Fernsehpersönlichkeit nämlich mit "einem Mann, der aus unbekannten Gründen sichtbar eine Waffe trug" das Haus der beiden betreten haben – und das mehr als ein Mal. Um "den Frieden zu wahren" habe er daraufhin vor wenigen Tagen die Polizei alarmiert. Ferner behauptet der Produzent, dass Porsha Dritte beauftragt habe, "um ihn zum Verlassen des Anwesens zu zwingen".

Außerdem erhebe Simon Vorwürfe gegen die Mutter des Real Housewives of Atlanta-Stars. Diese soll gemeinsam mit ihrem Partner "gewaltsam in die eheliche Wohnung eingedrungen und Gegenstände und Beweismittel manipuliert" sowie die Sicherheitskameras deaktiviert haben. "Seit dem Einreichen der sofortigen Scheidung war das Verhalten der Ehefrau sprunghaft, instabil, bedrohlich und belästigend für das Hauspersonal und die minderjährigen Kinder", heißt es in den Unterlagen, die dem Gericht vorliegen. Zusätzlich forderte der 59-Jährige den Richter auf, eine einstweilige Verfügung gegen Porsha zu erteilen.

Erst im vergangenen Monat kursierten erstmals Schlagzeilen, dass sich die Fernsehbekanntheit und ihr Ehemann scheiden lassen – rund 15 Monate, nachdem sich das einstige Paar das Jawort gegeben hatte. Mittlerweile soll Simon bereits eine neue Flamme an seiner Seite haben, die Influencerin Janelle Salazar. Auf Instagram veröffentlichten die beiden nämlich verdächtige Bilder, auf denen augenscheinlich die gleiche Jacht zu sehen war. Das sorgte vor allem bei den Nutzern besagter Plattform für ziemliche Verärgerung. "Es ist einfach nur respektlos, dass du dich mit einer anderen Frau zeigst. Hättet ihr nicht warten können, bis die Scheidung durch ist? Ihr verletzt Porsha damit bestimmt extrem!", wetterte ein User.

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Juni 2021

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Simon Guobadia

