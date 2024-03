Kurz nach Ehe-Aus: Porsha Williams' Ex soll eine Neue haben!

Im Februar gaben Porsha Williams (42) und Simon Guobadia ihre Trennung bekannt. Zuvor waren die beiden knapp 15 Monate miteinander verheiratet gewesen. Nun scheint es so, als hätte der Unternehmer bereits eine neue Frau an seiner Seite. Simon soll mit der Designerin und Influencerin Jenelle Salazar anbandeln. Die Gerüchte kamen auf, nachdem die beiden in ihren Instagram-Storys Bilder von derselben Jacht gepostet hatten. Zudem kommentierte der 59-Jährige ein Bikini-Foto von Jenelle mit drei Feuer-Emojis. Bisher äußerten sich die beiden jedoch nicht zu den Spekulationen.

Die Fans scheinen von Simons möglichem Flirt alles andere als begeistert zu sein. "Wow, wie kann es sein, dass du so schnell schon wieder eine neue Partnerin an der Seite hast? Dir scheint die Ehe mit Porsha ja viel bedeutet zu haben", kommentiert ein wütender User auf Instagram. Ein anderer Follower meint: "Es ist einfach nur respektlos, dass du dich mit einer anderen Frau zeigst. Hättet ihr nicht warten können, bis die Scheidung durch ist? Ihr verletzt Porsha damit bestimmt extrem!" Von den negativen Kommentaren scheint sich Simon jedoch nicht unterkriegen zu lassen. Munter postet der Nigerianer auf seinen Social-Media-Kanälen weiter von seinem Jacht-Urlaub.

Während Simon scheinbar im Liebes-Glück schwelgt, soll sich zwischen ihm und seiner Ex Porsha ein Rosenkrieg anbahnen. Wie aus den Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, hervorgeht, fordert die The Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit, dass Simon alle entstehenden Anwaltskosten trägt. Außerdem möchte sie, dass der von ihnen unterzeichnete Ehevertrag komplett geltend gemacht wird.

Anzeige

Instagram / getbodiedbyj Jenelle Salazar, Influencerin

Anzeige

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de