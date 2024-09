Porsha Williams setzt sich in Scheidung gegen Ex Simon durch

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich Porsha Williams (43) und Simon Guobadia (60) scheiden lassen. Seitdem zofft sich das einstige Paar vor Gericht. Doch wie Us Weekly berichtet, soll die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit jetzt in einem wichtigen Punkt gewonnen haben. Der Produzent hatte versucht, die Gültigkeit des Ehevertrags anzufechten und seine Ex und ihren Arbeitgeber True Entertainment aufgefordert, Unterlagen aus den vergangenen drei Jahren offenzulegen. Das Gericht lehnte diesen Antrag jedoch ab – und sprach Porsha zudem die von Simon zu zahlenden Anwaltsgebühren und Prozesskosten zu.

Der 60-Jährige hatte behauptet, er habe bei der Unterzeichnung des Ehevertrags gedacht, die TV-Persönlichkeit wolle während der Ehe Hausfrau und Mutter sein – daher sei ihr "Wunsch, zum Reality-Fernsehen zurückzukehren" eine "Nichtoffenlegung wesentlicher Tatsachen und eine falsche Darstellung", was den Vertrag nicht durchsetzbar mache. Simons Argumentation wurde jedoch für ungültig erklärt. Es heißt, sie sei "nicht stichhaltig, da das Gericht feststellt, dass die Ehefrau seit Jahren eine Reality-TV-Berühmtheit ist, was dem Ehemann zum Zeitpunkt der Aushandlung des Ehevertrags sehr wohl bekannt war, und dass der Ehemann seine Frau dennoch mit diesem Wissen geheiratet hat."

Porsha und ihr einstiger Partner hatten sich im November 2022 das Jawort gegeben. 15 Monate später folgte jedoch das Ehe-Aus: Die 43-Jährige reichte die Scheidung ein. Wie Page Six berichtete, bahnte sich schon kurz darauf ein Rosenkrieg zwischen den beiden an. Nachdem seine Noch-Ehefrau ihn gewarnt hatte, seine Dokumente über seine Finanzen zu zerstören, vorzuenthalten oder gar zu ändern, erhob Simon schwere Vorwürfe. Er warf ihr vor, Dritte beauftragt zu haben, "um ihn zum Verlassen des Anwesens zu zwingen".

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

Instagram / porsha4real Simon Guobadia und Porsha Williams, 2024

