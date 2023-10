Rebel Wilson will in Memoiren viele Geheimnisse auspacken!

In Rebel Wilsons (43) Leben hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die beliebte Schauspielerin hatte zuletzt nicht nur superviel abgenommen, sondern ist seit einiger Zeit auch in einer glücklichen Beziehung mit Ramona Agruma und Mutter einer Tochter. All diese Dinge teilt sie meist mit ihren Fans – und schon ganz bald gibt sie noch mehr preis: Rebel will in ihrer Biografie ungeschönt über ihr Leben auspacken!

Wie People berichtet, schreibt die 43-Jährige in ihrem Buch "Rising" ganz unverblümt über ihren unkonventionellen Aufstieg in Hollywood, ihre Fruchtbarkeitsprobleme, Gewichtszunahme und -verlust sowie ihre Sexualität. Doch der Weg zu ihren Memoiren war nicht so leicht, wie sie dem Onlineportal verrät: "Ich glaube, die ersten paar Kapitel waren wirklich scheiße. [...] Aber dann habe ich mich einfach hingesetzt, als ob ich die Geschichte einem Freund erzählen würde. Ich habe sozusagen meinen Schreibstil gefunden [...] und erzählte ihm die tiefsten Geheimnisse meines Lebens."

Neben vielen privaten Einblicken wird Rebel aber auch einige Funfacts über sich preisgeben. "Viele Leute sind schockiert, wenn sie erfahren, dass ich ein Jurastudium absolviert habe oder ein Jahr in Afrika gelebt habe", heißt es unter anderem in ihrem Buch. Aber auch Geschichten über Schauspieler Brad Pitt (59) oder ihre Pitch Perfect-Co-Stars werden Fans erfahren.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Juni 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

