Antonia geht mit "Make Love, Fake Love"-Favoriten duschen!

In der aktuellen Folge Make Love, Fake Love wird es zwischen der Single-Lady Antonia Hemmer (23) und ihrem Favoriten Xander heiß. Antonia scheint immer angetaner von dem Münchner zu sein: "Der Xander ist schon ein kleiner Schlawiner. Der weiß schon, wie er ranzugehen hat", erzählt die Influencerin im Interview. Der 25-Jährige streichelt und knetet ihre Brüste unter der Dusche, während die beiden heiße Küsse austauschen. "Seine Finger haben nach was gesucht", sagt Antonia scherzhaft, als sie die Duschsituation Revue passieren lässt.

Die Duschaktion scheint nicht ohne Folgen geblieben zu sein: "Natürlich verbindet das immer mehr und mehr", berichtet Xander kurz darauf und fügt hinzu: "Man baut so eine Verbundenheit auf." Die innigen Momente lassen auch Antonia nicht kalt: "Vielleicht habe ich auch so langsam ein Kribbeln im Bauch, wenn ich bei Xander bin", verrät die 23-Jährige. Sichtlich erhitzt verlassen die beiden nach intensiven Momenten das Bad. Antonia spricht offen darüber, was der Kandidat bei ihr ausgelöst hat: "Wir sind wahrscheinlich beide immer noch horny". Dennoch versucht sie, die anderen Jungs nicht spüren zu lassen, dass der 25-Jährige eine Favoritenposition innehat. Jeder Kandidat habe "immer noch die gleichen Chancen" auf ihr Herz. Xander selbst nimmt bei den anderen Kandidaten jedoch kein Blatt vor den Mund und erzählt, er fühle sich "wie ein Vulkan, der kurz vorm Explodieren ist".

Bereits in der letzten Woche wollte Xanders Freundin Lisa das Format abbrechen, nachdem der 25-Jährige und die Influencerin eine Nacht miteinander verbrachten und es nicht nur beim harmlosen Kuscheln beließen: Sie tauschten innige Küsse und Zärtlichkeiten aus und hielten sich nur begrenzt zurück, was Körperkontakt anbelangt. "Also entweder ist er ein absolut krasser Schauspieler und hält sich an unsere Regeln oder er ist einfach ein Arschloch!", kommentierte Lisa die Szenen, die sie sich mit den anderen Vergebenen in deren Villa ansehen musste. Zwar war Küssen erlaubt gewesen, jedoch überschritt Xander bereits mehrmals die festgelegten Grenzen.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Antonia und Xander bei "Make Love, Fake Love" 2024

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

