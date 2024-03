Ist Nino de Angelo wegen Gesundheit auf Rollator angewiesen?

Braucht Nino de Angelo nun einen Rollator beim Spazierengehen? Auf seinem Instagram-Account teilt der Schlagersänger ein Video mit seinen Followern, in dem er ganz gemächlich auf der Straße spaziert – sein treuer Begleiter: ein Rollator, auf den sich der 60-Jährige beim Gehen abstützen kann. Den hat er wohl von seinen Ärzten verschrieben bekommen, nachdem er sich vor wenigen Tagen beim Kochen "ganz blöd gebückt" und dabei einen Nerv eingeklemmt hat. Am Wochenende konnte er sich vor Schmerz kaum bewegen. Mittlerweile geht es ihm aber wieder besser – und etwas Bewegung mit dem Rollator soll die Genesung unterstützen.

Auf seinem schicken Weggefährten transportiert der "Gesegnet und Verflucht"-Interpret einen leeren Bierkasten, der schon wenig später gegen einen neuen ausgetauscht werden soll. Eigentlich hatte er 2021 dem Alkohol abgeschworen – zumindest für ein paar Monate. Im Interview mit Bild berichtete er damals, warum er seine Finger doch nicht mehr vom Alkohol lassen wollte: "Ich habe sechs Monate gar keinen Alkohol getrunken. Dann zog ich ein Resümee: Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser! Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic" – oder eben hin und wieder ein Bier.

Während er gesundheitlich angeschlagen ist, wird seine Partnerin Simone ihn sicherlich unterstützen. Eigentlich wären der Musiker und sie seit Dezember des vergangenen Jahres verheiratet. Geplant war eine kleine Zeremonie in Las Vegas, die genau an seinem 60. Geburtstag stattfinden sollte – doch Nino (60) musste seine fünfte Hochzeit kurz vorher wegen seiner Flugangst absagen. "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden", erklärte er seine Entscheidung gegenüber Bild.

Getty Images Nino de Angelo, Schlagersänger

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone, Oktober 2023

Glaubt ihr, Nino wird nun langfristig an den Rollator gebunden sein? Nein, der ist schon in wenigen Tagen nicht mehr nötig. Ja, ist gut möglich. Den hat er doch nur genutzt, um seinen Bierkasten transportieren zu können! Ergebnis anzeigen



