Nino De Angelo wird im Dezember zum fünften Mal heiraten!

Alle guten Dinge sind fünf! Nino de Angelo (59) ist ein deutscher Musiker italienischer Abstammung. Mit dem Song "Jenseits von Eden" hatte er 1983 seinen musikalischen Durchbruch. Mit seinem letzten Album, welches noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll, beendet er seine erfolgreiche Karriere. Doch auch privat scheint es für den Italiener nicht besser laufen zu können. Im Dezember wird Nino zum fünften Mal vor den Traualtar treten.

Im Interview mit tz, plaudert der 59-Jährige erste Details aus. Im Dezember, an seinem 60. Geburtstag, soll es wohl so weit sein: "Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe. Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas." Da der "Flieger"-Interpret schon stolze viermal verheiratet war, wolle er "kein großes Fass aufmachen".

Die Hochzeit wird also auch ohne seine Kinder stattfinden. "Zu dem Kleinsten habe ich leider keinen Kontakt, das geht mit der Mutter nicht, das gibt nur Streit und bringt nichts. Aber die Türen stehen für meinen Kleinen immer offen", äußert sich der 59-Jährige.

Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Musiker

Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Musiker

Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de