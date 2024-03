"Make Love, Fake Love"-Antonia schickt Vergebenen nach Hause

In der sechsten Folge von Make Love, Fake Love steht Antonia Hemmer (23) erneut vor einer ziemlich schwierigen Entscheidung: Die Blondine muss entweder Dennis oder Dustin den Laufpass geben! "Ich habe hier zwei Vans. Der eine Van, der wird gleich ganz gemütlich zurück in die Villa fahren. Mit dir, Antonia und einem der Männer. Der andere Van, für den geht es direkt zurück zum Flughafen", erklärt die Moderatorin Janin Ullmann (42) der Beauty, die sichtlich schockiert ist, bevor sie ihre Auswahl trifft. "Den Mann, den ich dabei haben möchte, mit dem habe ich einiges erlebt und viel Spaß gehabt. Ich denke, dass noch etwas in diesem Mann steckt und ich ihn weiter kennenlernen möchte. Deswegen habe ich mich heute für Dennis entschieden!", verkündet sie. Somit muss Dustin die Heimreise antreten.

Darüber scheint der Beau aber gar nicht so traurig zu sein, denn aus einem der beiden schwarzen Wagen steigt die hübsche Blondine Lisa-Marie aus – die Freundin von Dustin! Nachdem sich beide überglücklich um den Hals fallen, merkt Dennis überrascht an: "Du hast also gelogen die ganze Zeit!" Auch Antonia kann ihre Verwunderung nicht verbergen und behauptet peinlich berührt: "Also da kriege ich heute Morgen noch meinen ersten Liebesbrief und drei Stunden später erfahre ich: Der ist vergeben! [...] Was läuft hier ab?"

Bereits in der fünften Folge schickte die 23-Jährige einen der Hotties nach Hause: James musste seine Koffer packen! Bei ihm handelte es sich jedoch – anders als bei Dustin – um einen Singlemann. "Ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass James 'ne Freundin hat!", gab Antonia verblüfft zu. Bereits da brachte sie außerdem ihr Misstrauen gegenüber den übrigen Männern zum Ausdruck und behauptete: "Jeder Zweite spielt gerade ein falsches Spiel mit mir! [...] Ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich verarscht!"

RTL / Pervin Inan-Serttas Dustin, Kandidat bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

