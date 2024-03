Nach Rausschmiss: War "Make Love, Fake Love"-James Single?

Make Love, Fake Love ist nichts für schwache Nerven. Schon am Ende der fünften Folge musste Antonia Hemmer (23) einen weiteren Kandidaten rausschmeißen und entschied sich für James. In der neusten Episode klärt sich nun auf, ob sie damit einen der vergebenen Kandidaten erwischt hat. In der dramatischen Entscheidungsszene wartet tatsächlich keine Partnerin auf den Berliner. Die Influencerin und die übrigen Kandidaten reagieren schockiert: "Ich hätte meinen Arsch darauf verwettet, dass James 'ne Freundin hat", verrät Antonia den Zuschauern. "Du schickst hier deinen ersten Single-Mann nach Hause. James hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt", beschreibt Moderatorin Janin Ullmann (42) den Ernst der Lage.

James habe sich mehr von seiner Teilnahme an der Sendung erhofft. Er glaube aber zu wissen, warum Antonia sich gegen ihn entschied. "Jeder hatte das Gefühl: 'Ey, wie kann ein so schöner Mann hier drin sein und keine Freundin haben'. [...] Das ist natürlich ein Kompliment!" Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin zweifelt nach ihrer Fehleinschätzung an ihrem Bauchgefühl und an den übrigen Männern. "Jeder Zweite spielt gerade ein falsches Spiel mit mir! [...] Ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich verarscht", klagt sie im Interview.

Nach dem Rauswurf von James wird Antonia von Xander getröstet. "Mir kannst du schon vertrauen", beteuert der Barkeeper. Allerdings ist ausgerechnet er vergeben. Der Favorit des Realitystars machte mit seinem flirty Verhalten zwischendurch auch seine Freundin sauer. "Man überlegt natürlich sehr viel und zweifelt daran, ob man das dem Partner danach verzeihen kann und die Szenen, wie man zusieht, wie er eine andere küsst, vergessen kann. Deshalb habe ich in dem Moment auch kurz überlegt, das Ganze abzubrechen!", gab Lisa Postel im Promiflash-Interview zu.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass James Single ist? Ja, er wirkte immer total ehrlich. Nee. Ich dachte, er hätte auf jeden Fall eine Freundin. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de