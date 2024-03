Thomas Anders plaudert über sein Sexleben mit Frau Claudia

Thomas Anders (61) plaudert pikante Details aus! Der Musiker geht schon seit über 20 Jahren mit seiner Ehefrau Claudia Hess durchs Leben. Im kommenden Jahr steht für die beiden Turteltauben sogar ihre Silberhochzeit an. Eine Sache macht ihr Liebesleben dabei besonders: ihre lange Beziehung. "Der Sex ist vertrauter, weil ich Claudia so gut kenne und sie mich. Die Experimentier-Phase ist vorbei. Die Vertrautheit ist das Tolle", plaudert der Musikproduzent gegenüber Bild ganz offen aus. Selbst nach all den Jahren kommt Thomas gar nicht aus dem Schwärmen über seine Liebste heraus: "Sie ist die tollste Frau der Welt. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Wir sind Topf und Deckel auf Augenhöhe. Wir haben denselben moralischen Kompass. Unsere Einstellung zum Leben und zum Genuss sind identisch."

Romantik spiele im Leben des Paares dagegen keine große Rolle. "Ich spiele jetzt nicht abends am Flügel und zünde Kerzen an. So ein Klischee bediene ich nicht. Es ist wichtig, dass wir uns zeigen, dass wir verliebt sind und das auch sagen", stellt der 61-Jährige zudem im Interview mit dem Blatt klar. Von vielen anderen Beziehungen seiner Kollegen halte der Münstermaifelder dagegen eher weniger. "Viele in der Show-Branche lernen sich irgendwie kennen und beteuern sofort die große Liebe, was mir ohnehin auf den Keks geht. Ein Jahr zuvor war die geschiedene Frau noch die größte Liebe des Lebens und jetzt kommt die allergrößte Liebe des Lebens dran. Das ist mir zu inflationär", erklärt Thomas.

Bereits im Jahr 2019 betonte der Sänger, dass für ihn keine andere Frau infrage komme – eine offene Beziehung lehnte er vehement ab. "Ich suche das nicht – ich brauche das auch nicht. Ich ziehe keinen Kick daraus, in irgendeiner Hotelbar eine Frau anzumachen, die in mir Thomas Anders sieht", äußerte er sich gegenüber T-Online. Für Thomas sei so etwas nicht "reizvoll" und er sei ohnehin total glücklich mit seiner Claudia.

Getty Images Thomas Anders und Claudia Hess in Berlin

Getty Images Thomas Anders und seine Frau Claudia

