Dürfen die "Let's Dance"-Profis die Musik selbst aussuchen?

Aktuell wird bei Let's Dance jede Woche aufs Neue das Tanzbein geschwungen. Dabei begeistern die teilnehmenden Promis immer wieder mit ihren eingeübten Choreografien, welche sich ihre Profis für sie ausdenken. Aber wie sieht es eigentlich mit der Musik aus? Obwohl Christian Polanc (45) in dieser Staffel nicht selbst mittanzt, lässt er die Sendungen in seinem Podcast "Let's talk about dance" wöchentlich Revue passieren. Dabei plaudert er nun aus: Auf die Musik haben die Profis gar keinen Einfluss! "Wir haben keine Möglichkeit, etwas mitzubestimmen", stellt der Ingolstädter klar. Zu Anfang der Staffel dürfen die Profis aber durchaus Wünsche äußern. Letztendlich gelte aber: "Du musst das nehmen, was du kriegst."

Ein klein wenig zu sagen haben die Tanzprofis in Sachen Musik aber schon. "Wir haben da noch ein bisschen die Chance als Profis zu sagen: 'Hey, können wir hier vielleicht noch ein bestimmtes Instrument haben, um vielleicht den Cha Cha Cha oder den Samba ein bisschen besser rauszuheben oder können wir hier noch mal eine Pause haben, das würde choreografisch helfen'", erläutert Christian weiter. Allein beim Magic Moment oder auch beim Freestyle im Finale hätten sie etwas mehr Mitspracherecht. Für den 45-Jährigen sei die Musikauswahl aber ein erheblicher Faktor, wenn es um die Meinungen der Zuschauer geht: "Es steuert definitiv."

Aber nicht nur der fehlende Einfluss auf die Musik störe Christian. "Das hat irgendwann [...] mal angefangen mit diesen Teamnamen und seitdem musst du dir immer irgendeinen Teamnamen aus den Backen quetschen und das ist für mich immer so ein Schmerz am Anfang", plauderte der Tanzsportler ebenfalls in einer Episode seines Podcasts aus und fügte noch hinzu: "Von mir aus könnten die auch ohne Teamnamen, ich wäre mit Team Christian und... oder von mir aus, dem Namen der Promidame zuerst, vollkommen fein."

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

