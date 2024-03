"Herablassend": Christian Polanc kritisiert Joachim Llambi

Das sorgt für Ärger. Seit einigen Wochen schweben die Promi-Profi-Duos wieder über das berühmt-berüchtigte Let's Dance-Parkett. Während es einige neue Gesichter im Cast der beliebten Tanzshow gibt, finden sich auch in diesem Jahr wieder viele bekannte Profis ein – mit Ausnahme eines Tänzers. Christian Polanc (45) ist in diesem Jahr nicht dabei, verfolgt die Show aber auch weiterhin ganz genau. Deswegen übt Christian nun auch ordentlich Kritik an einem Cast-Mitglied.

In seinem Podcast "Let's talk about Dance" lässt das Show-Urgestein zusammen mit Pascal Hens (43) die vergangene 90er-Jahre-Show Revue passieren. Beim Thema Opener fällt dann eine deutliche Kritik – und diese trifft Joachim Llambi (59). "Was ich nicht so cool fand [...] beim Rauskommen hat er dann nur gemeint: 'siehst du, bei uns stehen sie auf' – und das [...] kam das bei mir nicht gut an, weil das ein bisschen herablassend kam", erklärt Christian. Er selbst gehe jedoch davon aus, dass dem 59-Jährigen nicht bewusst gewesen sei, dass sein Mikro bereits eingeschaltet war.

Das ist jedoch nicht die einzige Kritik, die der "Let's Dance"-Juror zuletzt einstecken musste. Denn während der vergangenen Show sorgte er mit seinem Urteil für Massimo Sinató (43) und Tanzpartnerin Lulu Lewe im Netz für jede Menge Unmut. "Llambi, wir wissen, dass Massimo dein Liebling ist, selbst wenn er Frauen nur übers Parkett trägt", schrieb ein User auf X.

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jurymitglied

