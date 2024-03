Liebescomeback: Heiko Maas ist wieder mit Ex Corinna liiert

Zwischen Heiko Maas und seiner Ex-Frau Corinna hat es noch einmal gefunkt! Wie Bild wissen will, ist der einstige SPD-Politiker seit Ende des vergangenen Jahres wieder mit seiner einstigen Gattin zusammen. Durch die gemeinsamen Kinder standen die beiden trotz ihrer Trennung 2016 regelmäßig in Kontakt. Aus dem Bekanntenkreis soll das Medium erfahren haben, dass Heiko stets Corinnas "große Liebe" gewesen sei – trotz anderer Beziehungen mit neuen Partnern.

Kurz nach der Trennung von Corinna war der ehemalige Bundesminister des Auswärtigen Amtes schon wieder in festen Händen. Immer wieder wurde er gemeinsam mit der deutschen Schauspielerin Natalia Wörner (56) – bei einem Konzert im Jüdischen Museum im April 2016 hatten sie ihren ersten Auftritt als offizielles Paar. Dass sie tatsächlich in einer Beziehung sind, bestätigte auch ihr Management. "Frau Wörner wird sich jetzt und auch in Zukunft nicht öffentlich über ihr Privatleben äußern. Aber dieser erste gemeinsame öffentliche Auftritt ist ein ganz klares Bekenntnis und bedarf keiner weiteren Worte", hieß es in einem Statement.

Im August vergangenen Jahres wurde dann die Trennung des Politikers und der "The Pillars Of The Earth"-Darstellerin bekannt gegeben. Sie entschieden sich, ihre Lebenswege nicht mehr gemeinsam zu bestreiten. "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", lautete die Erklärung gegenüber Bild. Und weiter: "Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft." Weitere Hintergründe zur Trennung wurden nicht preisgegeben.

Getty Images Heiko Maas, Politiker

Getty Images Natalia Wörner und Heiko Maas im April 2017

