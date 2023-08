Film-Star Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

Ihre Liebe scheitert am verflixten siebten Jahr! 2016 hatte Schauspielerin Natalia Wörner (55) ihre Fans mit einer schönen Neuigkeit überrascht: Sie ist wieder in festen Händen – und zwar liiert mit dem Politiker Heiko Maas. Ein Jahr später zeigten sie ihre Liebe ganz öffentlich beim Deutschen Filmpreis. Doch jetzt die traurige Nachricht: Natalia und Heiko gehen von nun an getrennte Wege!

Das bestätigen die Anwälte der beiden gegenüber Bild. In einem Statement heißt es: "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen." Böses Blut scheint es bei dem Ex-Paar jedenfalls nicht zu geben. "Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft", lassen die zwei weiter verlauten. Mehr Hintergründe zur Trennung geben sie aber nicht preis.

Kurz nach dem Liebes-Outing im Jahr 2016 gab die Schauspielerin ein ungewohnt offenes Interview über ihre damalige Liebe. Dabei erzählte sie, wie verliebt und glücklich sie sei. Die "Die Diplomatin"-Darstellerin konnte sich damals sogar eine Hochzeit mit Heiko vorstellen.

Natalia Wörner und Heiko Maas im April 2017

Heiko Maas, ehemaliger Politiker

Natalia Wörner, Schauspielerin

