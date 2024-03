Nach Durchsuchung: P. Diddys Anwalt kritisiert die Behörden

Gegen den US-amerikanischen Rapper und Musikproduzenten P. Diddy (54) werden derzeit schwere Vorwürfe wegen sexueller Gewalt und Menschenhandel erhoben. Vor wenigen Tagen wurden deshalb seine Häuser in den USA durchsucht. Nun meldet sich sein Anwalt Aaron Dyer zu Wort und übt schwere Kritik, wie CNN berichtet. Es sei bei der Durchsuchung zu übermäßig viel Gewaltanwendung gekommen, lautet der Vorwurf des Juristen. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", macht der Verteidiger deutlich.

Weiter stellt P. Diddys Anwalt klar, sein Mandant sei zu keinem Zeitpunkt verurteilt oder in Polizeigewahrsam genommen worden. "Trotz der Spekulationen in den Medien wurden weder Sean Combs (bürgerlicher Name des Rappers) noch eines seiner Familienmitglieder während der Durchsuchungen festgenommen." Außerdem zeigte sich der Musikproduzent während der polizeilichen Maßnahme kooperativ, so sein Verteidiger. "Er hat mit den Behörden währenddessen gesprochen und mitgewirkt", gibt sein Anwalt bekannt. Zudem kritisiert der Jurist die Medien scharf. "Diese voreilige Verurteilung von P. Diddy ist nichts weiter als eine Hexenjagd. Sie basiert auf unbegründeten Anschuldigungen", teilt er mit. "Es gibt keine Anzeichen für eine straf- oder zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit diesen Anschuldigungen. Mr. Combs ist unschuldig und wird weiterhin jeden einzelnen Tag dafür kämpfen, seinen Namen reinzuwaschen", fasst der Jurist zusammen.

Wenige Stunden nach der Razzia wurde der Musikproduzent an einem Flughafen in der Nähe von Miami gesehen. Ein Video von TMZ zeigte den Unternehmer, wie er auf dem angrenzenden Parkplatz umherläuft. Dabei wurde er von niemandem bewacht und trug auch keine Handschellen. Auch zu den diesbezüglichen Fluchtvorwürfen äußert sich der Jurist. "P. Diddys Reisefreiheit wurde in keiner Weise von der Polizei eingeschränkt", so Aaron.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Versteht ihr, die Kritik des Anwalts? Ja! Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei der Durchsuchung zur Sache ging. Na ja. Es ist ja klar, dass er P. Diddy mit allen Mitteln verteidigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de