Ohne Handschellen: P. Diddy am Flughafen in Miami gesichtet

Gegen P. Diddy (54) stehen momentan mehrere schwere Vorwürfe der sexuellen Gewalt und des Menschenhandels im Raum. Am Montag war es deshalb zu einer Durchsuchung seiner Häuser in den USA gekommen. Allerdings wurde der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, nur wenige Stunden später in einem Flughafen in der Nähe von Miami gesehen. Ein Video von TMZ zeigt, wie der "Coming Home"-Interpret auf dem dazugehörigen Parkplatz umherläuft. Dabei wird er von niemandem bewacht und trägt auch keine Handschellen. Zeugen sollen allerdings beobachtet haben, wie er von Beamten angehalten wurde, während er auf seine Mitreisenden wartete.

Die Aufnahmen scheinen zu bestätigen, dass Diddy zum aktuellen Zeitpunkt keine Verhaftung befürchten muss. Diese Vermutung äußerten auch Insider gegenüber TMZ. Dennoch sei die Hausdurchsuchung ein Beweis dafür, dass die zuständigen Behörden den Fall ernst nehmen. Bei der Razzia seines Anwesens in Los Angeles waren seine Söhne Justin (30) und King Combs (25) in Handschellen aus dem Haus geführt worden. Allerdings sollen keine Familienmitglieder des Rappers verhaftet worden sein. Nachdem der Polizeieinsatz beendet war, kehrten die Brüder zur Villa zurück, um ihre Sachen zu packen.

Im Dezember hatte der Musikproduzent die Anschuldigungen gegen ihn auf Instagram dementiert. "Genug ist genug", hatte er seinen Post betitelt. "In den vergangenen Wochen habe ich schweigend dabei zugeschaut, wie Menschen versuchen, meine öffentliche Person zu ermorden sowie meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören. [...] Um es klar zu sagen: Ich habe nichts von dem, was mir angehängt wird, getan", hatte er damals geschrieben. Allerdings sind in der Zwischenzeit nur noch mehr Vorwürfe gegen den Unternehmer hinzugekommen. Laut TMZ verklagte der Rapper Lil Rod den 54-Jährigen zuletzt wegen sexueller Belästigung.

Getty Images King Combs, P. Diddy und Justin Combs

Getty Images P. Diddy, Rapper

