Trailer verrät: So dramatisch wird "Prominent getrennt"

Reality-TV-Fans aufgepasst: Am dritten April ist es so weit und Prominent getrennt geht in eine neue Runde. Ein erster Trailer verrät, dass es die Staffel so richtig in sich hat: Es gibt Streitereien unter den Ex-Paaren, Ausraster und Tränen. Obendrauf gibt es noch Spiele mit ordentlich Konfliktpotenzial, verräterische Nominierungen und emotionale Aussprachen. "Jetzt sitze ich mit dir am Arsch der Welt und du schaffst es immer noch nicht, die Wahrheit zu sagen", wirft Chiara Fröhlich (26) ihrem Ex Lukas Baltruschat (29) unter Tränen vor.

Emotional wird es auch bei Tommy Pedroni und Sandra Sicora (31). Der Franzose gesteht: "Du bist die erste Frau, die ich je geliebt habe." Währenddessen scheint Sarah Liebich eher genervt von Nico Legat (25) zu sein: "Deine Dummheit strengt an", wirft sie dem Temptation Island-Fremdgeher an den Kopf. Max Bornmann scheint andere Probleme zu haben. Bei einem Spiel wird es dem Hottie so schlecht, dass er sich übergeben muss.

Bald wird auch endlich geklärt, was zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Max vorgefallen ist. Die beiden sollen in einen problematischen Vorfall verwickelt gewesen sein. RTL hatte bereits bestätigt, dass es während der Dreharbeiten zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Und tatsächlich: Kim verpasst Max eine Ohrfeige! Welche Konsequenzen der Dschungelcamperin drohen, wird jedoch erst in der Sendung selbst zu sehen sein.

Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

Kim Virginia und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

