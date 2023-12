Handgreiflich? RTL bestätigt "Prominent getrennt"-Vorfall

Was hier wohl vorgefallen ist? Kim Virginia Hartung (28) wird in der kommenden Staffel von Prominent getrennt mit ihrem Ex Emanuell Weißenberger (30) antreten. Und noch bevor es überhaupt losgeht, macht die Reality-Bekanntheit schon Schlagzeilen: Temptation Island V.I.P.-Kandidat Umut Tekin (26) behauptet, die Brünette sei in der Show handgreiflich geworden und deshalb rausgeflogen. Nun bestätigt auch RTL, dass es zu einem Vorfall bei "Prominent getrennt" kam.

Nachdem Umut Kim vorgeworfen hatte, im TV jemanden geschlagen zu haben, äußert sich auch der zuständige Sender RTL. "Bei 'Prominent getrennt' hat es einen Vorfall zwischen den Teilnehmenden gegeben, auf den wir reagiert haben. Davon, was genau passiert ist, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer im Frühjahr ihr eigenes Bild machen", erklärt ein Sprecher gegenüber Bild. Kim selbst betont gegenüber dem Blatt, sich nicht äußern zu dürfen: "Ich kann nur generell sagen: Würde mich ein Typ auch nur mit einem Fingernagel anpacken, kriegt er auf jeden Fall eine Prinzessinnen-Klatsche." Ebenfalls verwickelt soll Max Bornmann gewesen sein.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kim im Reality-TV über das Ziel hinaus schießt. Bei Are You The One – Reality Stars in Love geriet sie in einen Streit, in dem sich die Konkurrentinnen sogar gegenseitig schubsten. Für Kim war das zu viel, sie wettert heftig vor laufender Kamera – und bekommt damit den Stempel als "Krawall-Kandidatin".

Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Anzeige

RTL / Frank Beer Kim Virginia Hartung, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de