Influencer-Karriere für Tom? Heidi hat dazu klare Meinung

Tom Kaulitz (34) und Heidi Klum (50) teilen immer wieder süße Einblicke aus ihrem Leben auf Social Media – Kuschelszenen aus dem Bett, Spaziergänge durch Los Angeles oder bezaubernde Urlaubsfotos! Vor allem das einstige Topmodel versorgt seine Follower regelmäßig mit Bildern und Videos. Auf den Social-Media-Kanälen ihres Ehemannes bleibt es aber meistens eher ruhig. Jetzt wurde der ehemalige Victoria's Secret-Engel bei einer Fragerunde auf Instagram gebeten, Tom davon zu überzeugen, zukünftig mehr in seiner Insta-Story zu posten. Aber Heidi hat dazu eine ganz klare Meinung: "Oh Gott nein! Ich bin so glücklich, dass er das nicht macht."

Die 50-Jährige sei sich scheinbar nicht sicher, "ob es süß wäre", wenn das Bandmitglied von Tokio Hotel irgendwann vor dem Spiegel stehen und seinen "Look of the Day" zeigen würde, erklärt sie ihren Fans. Heidi wäre also vermutlich eher weniger davon begeistert, wenn ihr Ehemann jetzt eine Karriere als Influencer einschlagen würde. Zumal Heidi selbst genug gemeinsame Erinnerungen und Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht und damit ihre Follower unterhält.

Tom und Heidi sind seit Mai 2018 offiziell ein Paar und heirateten nicht mal ein Jahr später im engsten Kreis ihrer Liebsten. Obwohl zwischen ihnen ein großer Altersunterschied besteht, sind sie immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Die Model-Mama ist nämlich ganze 16 Jahre älter als der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (34)! Im Podcast "Mordlust" wurde er nach seiner Meinung zu dem immer noch mit Vorurteilen belegten Thema gefragt: "Grundsätzlich denke ich mir: Wo die Liebe hinfällt... Man kann sich das nicht aussuchen." Er verstehe sowieso nicht, warum Altersunterschiede gerade zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann immer wieder für Diskussionen sorgen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Stars

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

