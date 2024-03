Deshalb zitterten Detlef Soosts Hände bei "Let's Dance"-Show

Mit seiner Teilnahme bei Let's Dance wagt sich Detlef Soost (53) auf bislang unbekanntes Terrain. Trotzdem schafft es der Choreograf auch in der vergangenen Woche, sich einen Platz in der kommenden Show zu sichern – wohl vor allem dank seiner berührenden Contemporary-Darbietung mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36). Doch sorgten während ihrer Performance besonders die zitterigen Hände des gebürtigen Berliners für Fragen. Er selbst klärt nun auf, was hinter der regelrechten Zitterpartie steckte. "Also, das mit dem Zittern am Anfang und am Ende, das war Teil der Choreografie", meint der 53-Jährige im RTL-Interview.

Statt einer inneren Nervosität oder gar Aufregung haben er und Profi-Tänzerin Ekat lediglich für eine Extraportion Emotionen sorgen wollen. "Ich habe nicht gezittert, weil ich so aufgeregt war. [...] Weil diese Liebesvision mir entfleucht, war dieses Zittern Teil der Choreografie", erklärt Detlef dazu abschließend gegenüber dem Sender. Doch genau dieser große Gefühlsfaktor des Auftritts schien dem Duo bereits bei der Jurywertung zum Verhängnis zu werden – zumindest unter dem strengen Blick von Joachim Llambi (59). "Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Ich fand es auf der einen Seite schön miteinander. [...] Es war schön, aber manchmal auch zu viel der Emotionen", lautete das Fazit des 59-jährigen "Let's Dance"-Urgesteins. Am Ende reichte ihre Performance für den Einzug in die nächste Show – insgesamt 21 Punkte konnten Detlef und Ekaterina einheimsen.

Jedoch nicht für alle Stars gab es am Tanzabend ein Happy End. Denn wie in jeder Woche musste auch in dieser einer von ihnen die Heimreise antreten. Diesmal traf es Sängerin Lina Larissa Strahl (26). Ein Exit, mit dem wohl keiner gerechnet hatte – schließlich hatten sich die 26-Jährige und ihr Profi-Partner Zsolt Sándor Cseke (36) mit ihrem Cha-Cha-Cha und anschließenden 16 Punkten direkt ins Mittelfeld der Tabelle tanzen können.

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

