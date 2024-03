Prozess gegen P. Diddy: 50 Cent will alleiniges Sorgerecht

50 Cent (48) zieht seine Konsequenzen! P. Diddy (54) muss sich aktuell vor Gericht verantworten, da ihm der Produzent Lil Rod sexuelle Belästigung vorwirft. Auch 50 Cents Ex und Mutter seines elfjährigen Sohnes, Daphne Joy, ist Teil der Klage: Sie wird in den Gerichtsdokumenten als "Sexarbeiterin" genannt, die monatlich Geld für sexuelle Dienstleistungen von dem Rapper erhalten haben soll. "Angesichts der jüngsten Entwicklungen und der Nachricht, dass Daphne Joy in den Prozess gegen Diddy verwickelt ist, wird 50 das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn beantragen", verrät jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly.

Im Zuge des Dramas schoss Curtis Jackson, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, heftig gegen seine Ex. "Ich wusste nicht, dass du eine Sexarbeiterin bist, du kleine Sexarbeiterin. Lol. Jo, dieser Scheiß ist ein Film", wetterte 50 Cent auf X. Auch Joy selbst meldete sich mit einem kryptischen Post auf ihrem Instagram-Account. "Danke Gott für deine Liebe", schrieb sie zu einem Schnappschuss beim Wandern.

Lil Rod wirft dem 54-Jährigen vor, dass er ihn während ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit mehrfach unsittlich berührt haben soll. Zudem soll P. Diddy nackt vor ihm herumgelaufen sein. Der Rapper wies die Anschuldigungen bereits von sich. Doch nicht nur P. Diddy muss sich vor Gericht verantworten: Auch Lil Rods Musikerkollegen Cuba Gooding Jr. (56) muss sich wegen sexueller Belästigung vor Gericht verantworten. Der 56-Jährige soll den Artist Anfang des Jahres auf einer Jacht "berührt, betatscht und befummelt" haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sire_jackson 50 Cent und sein Sohn im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, 50 Cent wird sich noch ausführlich dazu äußern? Ja, er wird bestimmt bald ein Statement abgeben. Nein, mit seinem Post auf X hat er alles gesagt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de