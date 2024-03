So ähnlich sehen sich Kaley Cuoco und ihre Tochter Matilda

Kaley Cuocos (38) Tochter Matilda ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten! Das beweist die The Big Bang Theory-Berühmtheit mit verschiedenen Schnappschüssen in ihrer Instagram-Story. Neben zahlreichen Clips und Bildern teilt sie ein Selfie, auf dem die Schauspielerin und die Kleine ihre Köpfe zusammen stecken und verträumt in die Gegend schauen. Eindeutig erkennbar: Das Kind hat die Nase und die Augen seiner Mutter! Auch die Lippenpartie und die Kopfform ähneln sich total. Die Ähnlichkeit auf diesem Bild ist auch Kaley bewusst. Sie verziert ihren Post mit dem Sticker "Zwillinge".

Mit einem weiteren Bild scherzt die Blondine über das schnelle Altern ihrer Tochter: Während Matilda auf dem Fahrersitz eines Karussell-Autos sitzt und mit dem Lenkrad spielt, schaut sie begeistert in die Kamera. "Ich war zwei Nächte weg, komme zurück nach Hause zu einem Teenager, der offenbar Auto fährt", schreibt die People's Choice Awards-Gewinnern belustigt. Solch süße Einblicke in den Alltag mit Kind teilt Kaley immer wieder. Zum ersten Weihnachtfest zu dritt gab es sogar einen gemeinsamen Schnappschuss mit Papa Tom Pelphrey (41).

Auch in einem Flugzeug saß Matilda schon einmal – doch die Reise lief für die Mama nicht ganz so entspannt wie zuvor erwartet, verriet sie während eines Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live". Kaley hatte eine Sound-Maschine dabei, mit der ihre Tochter besser einschlafen könne. Diese habe andere Passagiere aber scheinbar gestört. "Hey, einer der Passagiere würde sich freuen, wenn Sie die Sound-Maschine ausschalten würden", soll eine Stewardess zu ihr gesagt haben, erinnerte sich Kaley. Dass sich Mitreisende davon gestört gefühlt haben, habe Kaley unfassbar aufgeregt. "Ich hätte sie erwürgen können... Ich hätte diese Frau aus dem Flugzeug werfen können", fügte sie hinzu.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

