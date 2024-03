Während der Ermittlungen: P. Diddy spielt Golf mit Töchtern

Die Schlagzeilen reißen nicht ab. Hinter Sean John Combs alias P. Diddy (54) liegen ziemlich turbulente Tage: Am Montag wurden Immobilien in Los Angeles und Miami von Agenten durchsucht, die in Verbindung mit dem Rapper stehen sollen. Der Grund: Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf "Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung" ermittelt. Geäußert hat sich der Musiker bislang nicht. Doch nun wurde Diddy erneut gesichtet.

Aktuelle Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen den 54-Jährigen am Donnerstagabend mit seinen Töchtern Jessie und D'Lila auf dem Weg zum Topgolfen in Miami. Während Diddy ein Peace-Zeichen in die Kamera zeigte und mit seinem Blick in die Ferne schweifte, setzten die 17-jährigen Zwillinge ein breites Grinsen auf. Laut Augenzeugen soll das Trio während des Ausflugs in "guter Stimmung" gewesen sein.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Diddys Anwalt Aaron Dyer zu den Ermittlungen und übte dabei heftige Kritik an der Vorgehensweise während der Durchsuchungen. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden", machte der Verteidiger laut CNN deutlich und fügte hinzu: "Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / the_combs_twins Jessie James Combs und D'Lila Star Combs im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de