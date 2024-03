Darum ist König Charles Auftritt bei Ostermesse so wichtig

Anfang des Jahres hatte König Charles (75) bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Aufgrund dessen zog er sich in den vergangenen Wochen weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, doch an der traditionellen Ostermesse möchte der Monarch auch in diesem Jahr teilnehmen. Wie die Journalistin Ingrid Seward jetzt gegenüber Mirror erklärt, will Charles "unbedingt in die Öffentlichkeit zurückkehren" – und das aus einem bestimmten Grund. "Freunden zufolge hat er so hart wie immer hinter den Kulissen gearbeitet. [...] Auch ohne den Prinzen und die Prinzessin von Wales und ihre Kinder versteht Charles, dass die Öffentlichkeit die Familie sehen muss. Als Verteidiger des Glaubens weiß er, dass seine Anwesenheit an diesem heiligen Wochenende besonders wichtig ist", so die Biografin.

Denn auch Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) ist an Krebs erkrankt. Auf dem offiziellen Instagram-Account von ihr und ihrem Mann Prinz William (41) hatte die Royal ihre Diagnose öffentlich gemacht. "Meine Ärzte empfahlen mir eine vorbeugende Chemotherapie", erklärte die Frau des zukünftigen Thronfolgers zudem. Die diesjährigen Osterfeiertage sollen Kate, William und ihre drei gemeinsamen Kids dementsprechend abseits der Öffentlichkeit verbringen – und zwar in ihrem Haus Anmer Hall in Norfolk.

Dass Charles trotz der aktuellen familiären Umstände so gut mit der Situation umgeht, würde sicherlich auch seine verstorbenen Eltern Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) zufrieden machen – da ist sich Ingrid sicher. "Die verstorbene Königin und Prinz Philip wären stolz auf die Art und Weise, wie ihr Sohn in den letzten Monaten alles gemeistert hat. Seine eigene Krankheit, die schockierende Ankündigung der Krebserkrankung seiner 'geliebten' Schwiegertochter und die anhaltend unmögliche Situation um seinen jüngeren Bruder Prinz Andrew (64), ganz zu schweigen von seinem Sohn Prinz Harry (39)", so die Adelsexpertin. Dennoch sollen die Feiertage aufgrund der derzeitigen Gesundheitszustände "etwas kürzer ausfallen".

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Getty Images Die Queen und Prinz Charles

