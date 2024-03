Während Ostermesse: König Charles sitzt abseits der Familie

Vor wenigen Wochen machte König Charles III. (75) seine Krebserkrankung öffentlich. Seither zog sich der Monarch aus der Öffentlichkeit zurück – dennoch nahm er immer wieder einige seiner königlichen Pflichten wahr. Auch am kommenden Ostergottesdienst am Sonntagmorgen wird er teilnehmen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät, wird Charles allerdings "von der königlichen Familie getrennt sitzen, um seine Gesundheit zu schützen". Die Sitzordnung stelle ein "akzeptables" Risiko dar. Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie sollen laut Beratern des Palastes an dem Gottesdienst teilnehmen – Namen wurden jedoch keine genannt. Prinz William (41) und Kate (42) und ihre drei Kinder sollen allerdings nicht an der Messe teilnehmen.

Die Prinzessin ist ebenfalls an Krebs erkrankt – dies verkündete sie vor einigen Tagen in einer Videobotschaft, die unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde. "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war", erzählte Kate. Auch ihre drei Kinder wissen von der tragischen Diagnose: "Es brauchte Zeit, George (10), Charlotte (8) und Louis (5) alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich wieder gesund werde."

An Kates Ehemann geht die derzeitige Situation nicht spurlos vorbei. "William versucht, für Kate da zu sein und auf jede erdenkliche Weise zu helfen", verriet eine anonyme Quelle im Gespräch mit Us Weekly und ergänzte: "Er macht Schularbeiten mit den Kindern und verbringt nachmittags und abends Zeit mit ihnen." Der Prinz fühlt sich laut dem Insider dennoch "hilflos und verängstigt". Er hat andere Familienmitglieder gebeten, für ihn einzuspringen, damit er zu Hause sein kann.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William im November 2023

