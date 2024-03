Kristin Cavallari und ihr neuer Freund Mark turteln im Netz

Ende Februar machte die The Hills-Bekanntheit Kristin Cavallari (37) öffentlich bekannt, nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Jay Cutler (40) wieder in festen Händen zu sein. Der neue Mann an ihrer Seite ist Mark Estes, ein US-amerikanisches Model. Vor allem ihr Altersunterschied von über zehn Jahren scheint seither für Aufsehen zu sorgen – wobei das dem Paar selbst nur wenig ausmacht. Das machen sie nun auch mit einigen Schnappschüssen auf Instagram deutlich. Sichtlich verliebt blicken die beiden auf einem Bild in die Kamera, während der Liebste der TV-Bekanntheit sie von hinten umarmt. Den Post betitelt Kristin nur mit "Er" und einem Herz-Emoji.

Ein weiteres Foto auf dem Social-Media-Profil der hübschen Blondine zeigt die Turteltauben dann noch bei einem leidenschaftlichen Kuss. Doch das sind noch lange nicht alle Liebesbekenntnisse, die das Paar im Netz mit seinen Followern teilt. Auch der 24-Jährige beweist seiner Auserwählten mit einer süßen Bilderreihe seine tiefe Zuneigung. "Photo Dump von meinem Mädchen und mir", schreibt er liebevoll zu dem Beitrag auf seinem Account. Unter anderem zeigt ein Schnappschuss Mark freudestrahlend für ein Selfie posieren, während die Schauspielerin sich zu ihm hinüberbeugt, um ihm einen zärtlichen Kuss auf die Wange zu drücken.

Die süßen Posts der beiden entstehen nur kurze Zeit nachdem der TikToker in Kristins Podcast "Let's Be Honest" über ihr damaliges Kennenlernen ausgepackt hat. Dabei verriet er auch, wie er sie letztlich um den Finger wickeln konnte. Demnach sei er geradewegs in ihre DMs geslidet. "Ich bin einfach direkt mit einem 'Ich liebe dich' eingestiegen", gab er zu. Doch statt die Nachricht zu ignorieren, schien das seiner Angebeteten imponiert zu haben – zudem kannte sie den Hottie bereits. "Als ich die Nachricht gesehen habe, dachte ich mir nur: 'Das muss Schicksal sein'", meinte sie daraufhin.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

