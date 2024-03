So wickelte Mark Freundin Kristin Cavalleri um den Finger

Kristin Cavallari (37) und Montana Boyz-Mitglied Mark Estes teilen süße Details zu ihrem Kennenlernen. Der TikToker ist zum zweiten Mal zu Gast in dem Podcast seiner Freundin und erinnert sich mit ihr in "Let's Be Honest" zurück. Der 24-Jährige nahm damals all seinen Mut zusammen und überraschte die MTV-Bekanntheit mit einer Nachricht auf Instagram. "Ich bin einfach direkt mit einem 'Ich liebe dich' eingestiegen", gibt er zu. Bei Kristin kam das gut an – ihr waren die Montana Boyz nämlich bereits aufgefallen. "Als ich die Nachricht gesehen habe, dachte ich mir nur: 'Das muss Schicksal sein'", erzählt sie begeistert. Sie reagierte damals prompt mit einer Einladung für die Montana Boyz in ihren Podcast und musste hier noch ein wichtiges Detail klären.

Die Sache hatte nämlich einen Haken – Mark schickte die Nachricht nicht von seinem privaten Profil, sondern von dem gemeinsamen Account der Gruppe. Der The Hills-Star musste also erst nachforschen, von wem das Liebesgeständnis kam und hakte bei der Truppe nach. Schließlich gestand Mark der heimliche Verehrer zu sein. "Zum Glück, du gefällst mir sowieso am besten", lautete damals die Reaktion des Realitystars. Kristin ergänzt, dass es gut gewesen sei, dass der erste Kontakt über das Gruppenprofil entstand. "Ich kannte deinen Namen damals ja noch nicht und hätte keine Ahnung gehabt, wer du bist", erklärt sie. Aus dem ersten Kennenlernen in ihrem Podcast und dem kleinen Flirt entwickelte sich schließlich ihr Liebesglück.

Die "The Hills"-Darstellerin und der Social-Media-Star machten ihre Liebe im Februar öffentlich. Kristin schwärmt im Podcast von dem ersten Date: "Er kam, brachte mir Blumen, holte mich ab, wir gingen zum Abendessen, es war sehr süß", führt sie aus. Der Altersunterschied stört das Paar nicht – Kristin ist 37 und Mark 24 Jahre alt. Fans äußern in Social-Media-Kommentaren ihre teils negative Meinung dazu. Ein Instagram-Follower hält jedoch fest: "Sie sind beide erwachsen und es geht niemanden außer die beiden etwas an. Wo ist das Problem, so lange sie beide glücklich sind und sie niemandem damit wehtun?"

TikTok / markestes001 Kristin Cavallari und ihr Freund Mark Estes

Getty Images Kristin Cavallari, September 2022

