Deshalb teilte Prinzessin Kate Videobotschaft erst später!

Prinzessin Kate (42) veröffentlichte am Freitagabend eine emotionale Videobotschaft⁣, in der sie ihre Krebserkrankung bekannt machte. Doch die Nachricht wurde bereits zwei Tage vorher aufgezeichnet. Grund dafür soll das Wohl ihrer drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) sein, wie Bild berichtet. Denn als die dreifache Mutter ihre Diagnose mit der ganzen Welt teilte, hatten ihre Kinder bereits Osterferien. Der Zeitpunkt des Uploads soll den Kids dabei helfen, die schockierende Nachricht ihrer Mama im Kreise der Familie verarbeiten zu können. Das nächste Schuljahr beginnt nämlich erst wieder am 17. April.

Die Kinder von Prinz William (41) und Kate besuchen allesamt die namhafte Lambrook School, die nur einen Katzensprung vom Zuhause der Familie auf Schloss Windsor entfernt ist. Sorgen machten sich die Prinzessin und der Prinz von Wales vor allem darüber, dass in der Privatschule von Lehrern, Eltern und anderen Kindern über die Nachricht getuschelt werden könnte. Wäre das der Fall gewesen, hätten es George, Charlotte und Louis nur noch schwerer gehabt, die Krebsdiagnose zu verdauen. Der royale Nachwuchs wusste bereits vor Veröffentlichung des Videos, dass ihre Mutter an einer schweren Krankheit leidet. Wie die Frau des britischen Thronfolgers im Video erzählt, brauchten sie und ihr Ehemann eine gewisse Zeit, um den Kindern die Erkrankung verständlich erklären zu können.

Ist der Grund der späteren Veröffentlichung aber nur auf das Wohl der Kinder zurückzuführen? Wahrscheinlich nicht. Denn wie am Dienstag bekannt wurde, versuchten mindestens drei Mitarbeiter der The London Clinic, Kates Krankenakte zu stehlen und vertrauliche Daten zu veröffentlichen. Es ist also gut möglich, dass die 42-Jährige selbst entscheiden wollte, wann sie ihre Krebsdiagnose mit der Welt teilt. Trotz der schlimmen Nachrichten ist die dreifache Mutter positiv gestimmt und will auch anderen Krebspatienten Mut machen: "In dieser Zeit denke ich auch an jene, deren Leben durch Krebs beeinflusst wird. Bitte verliert nicht den Glauben oder die Hoffnung. Ihr seid nicht allein", predigt Kate in ihrem Video auf Instagram.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate in Boston, Dezember 2022

